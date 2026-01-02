Otomotiv dünyası için hareketli geçen 2025 yılı geride kalırken, yılın en çok tercih edilen MARKA ve modelleri netleşti. arabam tarafından paylaşılan 2025 İkinci El Otomotiv Karnesi verileri, tüketicilerin hem ikinci el tercihlerinde hem de sıfır araç yönelimlerinde ekonomiklik ve SUV konforuna odaklandığını gösteriyor. 2025 yılı boyunca reel fiyatlarda yaşanan düşüş, otomobili bir yatırım aracından ziyade tekrar ihtiyaç odaklı bir seçenek haline getirdi.

🚗 En Çok İlan Verilen ve Satılan Modeller

2025 yılının Ocak-Kasım dönemini kapsayan verilere göre, piyasanın en hareketli modelleri binek otomobiller oldu. Listenin zirvesinde yer alan modeller, hem yedek parça kolaylığı hem de ikinci eldeki hızlı satış kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Arabam verilerine göre model bazında ilanlarda en çok bulunan ve en çok talep gören otomobiller şunlar oldu:

Binek Otomobil Listesi:

Renault Clio

Renault Megane

Fiat Egea

Toyota Corolla

Opel Astra

Ford Focus

Volkswagen Passat

Honda Civic

Volkswagen Polo

Opel Corsa

Volkswagen Golf

SUV Kategorisinin Yıldızları: SUV segmentinde ise şehir içi kullanıma uygun modeller ön plana çıktı. Listenin başında yer alan modeller şunlar:

Nissan Qashqai

Dacia Duster

Peugeot 3008

Hyundai Tucson

Fiat Egea Cross

Volkswagen Tiguan

📊 Marka ve Şehir Bazlı Dağılım

Pazarda en çok ilanı bulunan markalar sıralamasında Fiat, Renault ve Volkswagen ilk üçü paylaşırken; bu markaları sırasıyla Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen takip etti.

İlanların en yoğun geldiği iller ise otomotiv ticaretinin kalbinin attığı İstanbul, Ankara ve İzmir olurken; bu büyükşehirlere Antalya, Bursa, Gaziantep, KONYA, Adana, Kocaeli ve Kayseri eşlik etti. Özellikle 5 yaşa kadar olan genç araçların piyasadaki payının %29,3’e yükselmesi, tüketicilerin daha yeni teknolojilere yöneldiğinin en büyük kanıtı oldu.

2026’ya Bakış

2026 yılında otomotiv sektörünün yönünü; kur hareketleri, enflasyon görünümü ve hibrit/elektrikli araçlara yönelik yeni vergi düzenlemeleri belirleyecek. Sektör temsilcileri, yeni yılda yapay zeka destekli sürüş sistemlerinin ve batarya teknolojilerinin rekabette belirleyici rol oynayacağını öngörüyor.