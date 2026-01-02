Otomotiv sektöründe 2025 yılının şampiyonları belli oldu! Verilere göre, reel fiyatların gerilediği yılda en çok ilan verilen modeller Clio, Megane ve Egea olurken; SUV segmentinde Qashqai zirvedeki yerini korudu. İkinci el piyasasında genç araçların payı artarken, 2026 yılı için teknoloji ve elektrikli araç odaklı yeni bir dönem başlıyor.
Otomotiv dünyası için hareketli geçen 2025 yılı geride kalırken, yılın en çok tercih edilen MARKA ve modelleri netleşti. arabam tarafından paylaşılan 2025 İkinci El Otomotiv Karnesi verileri, tüketicilerin hem ikinci el tercihlerinde hem de sıfır araç yönelimlerinde ekonomiklik ve SUV konforuna odaklandığını gösteriyor. 2025 yılı boyunca reel fiyatlarda yaşanan düşüş, otomobili bir yatırım aracından ziyade tekrar ihtiyaç odaklı bir seçenek haline getirdi.
🚗 En Çok İlan Verilen ve Satılan Modeller
2025 yılının Ocak-Kasım dönemini kapsayan verilere göre, piyasanın en hareketli modelleri binek otomobiller oldu. Listenin zirvesinde yer alan modeller, hem yedek parça kolaylığı hem de ikinci eldeki hızlı satış kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Arabam verilerine göre model bazında ilanlarda en çok bulunan ve en çok talep gören otomobiller şunlar oldu:
Binek Otomobil Listesi:
Renault Clio
Renault Megane
Fiat Egea
Toyota Corolla
Opel Astra
Ford Focus
Volkswagen Passat
Honda Civic
Volkswagen Polo
Opel Corsa
Volkswagen Golf
SUV Kategorisinin Yıldızları: SUV segmentinde ise şehir içi kullanıma uygun modeller ön plana çıktı. Listenin başında yer alan modeller şunlar:
Nissan Qashqai
Dacia Duster
Peugeot 3008
Hyundai Tucson
Fiat Egea Cross
Volkswagen Tiguan
📊 Marka ve Şehir Bazlı Dağılım
Pazarda en çok ilanı bulunan markalar sıralamasında Fiat, Renault ve Volkswagen ilk üçü paylaşırken; bu markaları sırasıyla Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen takip etti.
İlanların en yoğun geldiği iller ise otomotiv ticaretinin kalbinin attığı İstanbul, Ankara ve İzmir olurken; bu büyükşehirlere Antalya, Bursa, Gaziantep, KONYA, Adana, Kocaeli ve Kayseri eşlik etti. Özellikle 5 yaşa kadar olan genç araçların piyasadaki payının %29,3’e yükselmesi, tüketicilerin daha yeni teknolojilere yöneldiğinin en büyük kanıtı oldu.
2026’ya Bakış
2026 yılında otomotiv sektörünün yönünü; kur hareketleri, enflasyon görünümü ve hibrit/elektrikli araçlara yönelik yeni vergi düzenlemeleri belirleyecek. Sektör temsilcileri, yeni yılda yapay zeka destekli sürüş sistemlerinin ve batarya teknolojilerinin rekabette belirleyici rol oynayacağını öngörüyor.