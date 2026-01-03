Türk savunma sanayii, 2025 yılında kırdığı ihracat rekorlarının ardından 2026 yılına da "motor" gücüyle girdi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TEI’nin yurt dışından parça imalatı ve bakım-onarım (MRO) hizmetlerini kapsayan 2,95 milyar dolarlık dev bir sipariş paketi aldığını duyurdu. Bu anlaşma, Türkiye’nin yüksek katma değerli havacılık teknolojilerinde dünya devleri arasındaki yerini perçinledi.

22 FARKLI MOTOR PROGRAMINA TÜRK İMZASI

Yeni sipariş paketi, hem sivil hem de askeri havacılıkta dünya genelinde en yaygın kullanılan 22 farklı motor programını kapsıyor. Anlaşma uyarınca TEI, bu motorlar için kritik parçaların üretimini üstlenirken; bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetlerini de sağlayacak. Teslimatların ve hizmet sürecinin 2026 yılı içerisinde başlaması planlanıyor.

TOPLAM SİPARİŞ HACMİ 8,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Alınan bu rekor siparişle birlikte TEI’nin toplam iş hacmi 8,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu başarının Türkiye’nin motor üretimindeki yüksek mühendislik yetkinliğinin ve küresel güvenilirliğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"2026’nın ilk büyük ihracat başarısı TEI imzasıyla geldi. Bu sipariş; ülkemizin yüksek katma değerli motor üretim teknolojilerinde dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldığının güçlü bir teyididir."

YERLİ MOTOR PROJELERİNDE VİTES YÜKSELTİLDİ

İhracat başarısıyla küresel pazardaki payını artıran TEI, bir yandan da Türkiye’nin tam bağımsızlık vizyonu çerçevesinde yerli motor projelerine odaklanmaya devam ediyor:

İHA Grubu: PD150, PD170 ve PD200 serileriyle insansız hava araçlarına güç veriliyor.

Helikopter: GÖKBEY için geliştirilen TS1400 serisi motorlarda çalışmalar sürüyor.

İnsansız Jetler: TF6000 ve TF10000 serileri, Türkiye’nin insansız jet uçakları için gün sayıyor.

Milli Muharip Uçak: TEI’nin en stratejik projesi olan ve KAAN’da kullanılacak TF35000 serisi jet motoru için geliştirme süreçleri titizlikle yürütülüyor.

Bu dev anlaşma, savunma sanayii ekosisteminin teknoloji ihraç eden ve küresel rekabette söz sahibi olan yapısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Kaynak: Ekonomim