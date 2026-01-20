AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'deki halı üreticileri 2025 yılında 182 ülke ve serbest bölgeye 570 milyon 827 bin metrekare halı sattı.

Türk halıcılar bu dış satım karşılığında 2 milyar 838 milyon 515 bin dolar gelir sağlarken, bir önceki yıla göre miktarda değişiklik olmadı, gelir bazında yüzde 1'lik düşüş yaşandı.

Sektör, en fazla geliri 2 milyar 158 milyon 889 bin dolarla makine halılarından elde etti. Makine halılarını, 535 milyon 576 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 136 milyon 973 bin dolarla el halıları ve 7 milyon 77 bin dolarla kilim takip etti.

Türkiye en çok halıyı 734 milyon 877 bin dolarlık ihracatla ABD'ye sattı. ABD'yi 299 milyon 314 bin dolarlık ihracatla Suudi Arabistan, 297 milyon 565 bin dolarlık ihracatla Irak izledi.

Geçen yılın verilerine göre Suudi Arabistan pazarında yüzde 4,3, Irak pazarında ise 12,7'lik artış oldu.

Ülke gruplarında ise Orta Doğu pazarına 880 milyon 274 bin dolar, Amerika ülkelerine 786 milyon 576 bin dolar, Avrupa'ya 403 milyon 812 bin dolarlık dış satım yapıldı.

"SEKTÖREL HEYETLERİN MEYVESİNİ ALIYORUZ"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, ekonomik olarak zorlu bir süreç olmasına rağmen ihracatta bir önceki yılın seviyelerini korunduklarını belirtti.

Orta Doğu pazarında yüzde 5 civarında bir artış yaşandığını anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"Bu rakama en büyük etki Irak pazarındaki yüzde 12,7'lik artıştan kaynaklanıyor. Uzak ülkelere düzenlediğimiz sektörel heyetlerin meyvelerini alıyoruz. Düşüş yaşanan ülkelerin açığını farklı pazarlardan kapatıyoruz. O yüzden geçen sene, 2024 seviyelerini korumuş olduk. Japonya'da yüzde 32, Ürdün'de yüzde 180 gibi dikkati çeken artışlar var. Romanya, Moritanya, İsveç, Rusya, Avusturya gibi ülkelerde de pazar payımızı bu sene biraz daha artırdık. 2026 yılından beklentimiz yeni pazarlarla birlikte rakamlarımızı daha yukarı çıkarmaktır."

(AA)