2026 yılına girilirken ilaç fiyatlandırma sisteminde kritik bir değişiklik yapıldı. Resmi düzenleme kapsamında, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde esas alınan euro kuru yukarı yönlü güncellendi. Bu adım, doğrudan “zam” olarak adlandırılmasa da eczanelerde fiyat artışı olarak yansıdı.

Yeni uygulama ile birlikte özellikle ithal ilaçlar başta olmak üzere çok sayıda ürünün satış fiyatı yeniden hesaplandı.

Eczanelerde Fiyat Artışı Hissediliyor

Yeni yılın ilk günlerinden itibaren eczanelerde:

Aynı ilacın kısa süre içinde daha yüksek fiyata satıldığı

Kronik hastalık ilaçlarında fiyat farklarının daha belirgin olduğu

Bazı ürünlerde kademeli etiket değişimlerinin başladığı gözlemleniyor.

Eczacılar, fiyat artışlarının tüm ürünlere aynı anda değil, stok ve tedarik durumuna göre yansıyabileceğini belirtiyor.

“Zam Yok” Denmişti, Fiyatlar Arttı

Geçmiş dönemde yapılan açıklamalarda ilaçlara zam yapılmayacağı ifade edilmişti. Ancak uzmanlara göre, kur güncellemesi yoluyla yapılan bu değişiklik fiilen zam anlamına geliyor.

Artan döviz bazlı maliyetler nedeniyle fiyat güncellemesinin kaçınılmaz hale geldiği vurgulanıyor.

Vatandaşlar Ne Yapmalı?

Uzmanlar, düzenli ilaç kullanan vatandaşların:

Muadil ilaç alternatiflerini sorması

Reçete ve rapor sürelerini kontrol etmesi

Fiyat değişimleri konusunda eczacılardan bilgi alması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yeni Zamlar Gelir mi?

Mevcut kur seviyesi korunursa kısa vadede ek bir artış beklenmiyor. Ancak dövizde yaşanabilecek yeni hareketlerin, ilerleyen aylarda yeni fiyat güncellemelerini gündeme getirebileceği ifade ediliyor.