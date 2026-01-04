Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, yarın açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte belli olacak. Emekli aylıkları her yıl ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Piyasa beklentileri, son 6 aylık enflasyonun yüzde 12–13 aralığında gerçekleşmesi yönünde.

Oranların netleşmesiyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine bu oranlarda zam yapılması bekleniyor.

REFAH PAYI İHTİMALİ ZAYIF

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kulislerinde, enflasyon zammına ek olarak refah payı verilmesi ihtimali zayıf olarak değerlendiriliyor. Ancak bu konuda son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği belirtiliyor.

Yarın ayrıca Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplanacak. Toplantıda en düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirme yapılacak ve ortaya çıkan görüş Cumhurbaşkanı'na sunulacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN İKİ SENARYO

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, altı aylık enflasyonun yüzde 12 olması halinde şu anda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı 18 bin 900 TL'ye yükselecek. Enflasyonun yüzde 13 olarak gerçekleşmesi durumunda ise bu rakamın 19 bin 75 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

KÖK MAAŞLAR İÇİN YASAL DÜZENLEME GÜNDEMDE

Kök maaşı bu tutarların altında kalan emekliler için TBMM'de yeniden yasal düzenleme yapılması planlanıyor. Düzenleme kapsamında, kök maaşı düşük olan emekliler için oluşacak farkın Hazine tarafından tamamlanması öngörülüyor.

AK Parti'nin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmayı planladığı torba yasa teklifinde, en düşük emekli aylıklarına ilişkin düzenlemenin de yer alacağı ifade ediliyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL TEMMUZ AYINDA EN DÜŞÜKLÜ EMEKLİ MAAŞI 16.881 TL'YE YÜKSELTİLMİŞTİ

Halihazırda yaklaşık 4 milyon emekli, "En düşük emekli aylığı" kategorisinde bulunuyor. Yasal düzenleme yapılmaması halinde, kök maaşı düşük olan milyonlarca emeklinin sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Geçen yıl ocak ayında en düşük emekli aylığı yüzde 15,75 artışla 14.469 TL'ye, temmuz ayında ise yüzde 16,67 artışla 16.881 TL'ye yükseltilmişti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18–19 BEKLENTİSİ

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı uygulanacak. Açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 18–19 aralığında bir artış yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

2026 yılında Türkiye'de uygulanan asgari ücret, brüt 33.030,00 TL, net olarak ise 28.075,50 TL olarak belirlenmişti. Bu tutarla beraber asgari ücrete uygulanan zam oranı da yüzde 27 olarak gerçekleşmişt.