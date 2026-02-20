Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplanan kurul, 2026 yılı Ramazan ayı için kişi başı günlük fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.

Bu tutar aynı zamanda oruç tutamayanların ödeyeceği günlük fidye miktarı için de alt sınırdır.

30 günlük Ramazan ayı boyunca oruç tutamayacak bir kişinin ödeyeceği toplam fidye bedeli ise 7.200 TL olarak hesaplanmaktadır.

FİTRE VE FİDYE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Pek çok vatandaşın karıştırdığı bu iki kavram arasındaki temel fark şudur:

• Fitre (Fıtır Sadakası): Ramazan Bayramı’na sağlıkla ulaşmanın bir şükrü olarak, dinen zengin sayılan her Müslüman’ın vermesi gereken vacip bir sadakadır.

• Fidye: Yaşlılık veya iyileşme umudu olmayan bir hastalık gibi nedenlerle oruç tutamayanların, tutamadıkları her güne karşılık verdikleri maddi bedeldir.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitrenin asıl verilme zamanı Bayram sabahı olsa da Ramazan ayı içerisinde verilmesi daha faziletli görülmektedir.

Bu sayede ihtiyaç sahipleri bayram ihtiyaçlarını önceden karşılama imkanı bulur.

Şafii mezhebine göre ise fitreyi bayramın birinci günü gün batımından sonraya bırakmak haram kabul edilmektedir.

KİMLERE FİTRE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fitre ve fidye verirken en önemli kural, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere bu parayı vermemesidir.

FİTRE NASIL HESAPLANIR?

Diyanet’in belirlediği 240 TL, asgari tutardır. Hesaplama yapılırken kişinin kendi günlük yaşam standardı ve gıda harcaması baz alınmalıdır.

İmkânı olan yatırımcıların veya gelir düzeyi yüksek kişilerin, kendi günlük yemek masrafları oranında daha yüksek fitre vermesi İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.