2026 yılı itibarıyla otomobil lastik fiyatları, araç sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yeni yılda lastik yenilemek isteyen sürücüler, yaz, kış ve 4 mevsim lastik fiyatlarını karşılaştırarak bütçelerine uygun seçenekleri araştırıyor. Piyasadaki güncel fiyatlar, lastik türü, ebat ve araç segmentine göre farklılık gösteriyor.

YAZ LASTİĞİ FİYATLARI (2026)

Binek otomobiller için yaz lastiklerinde 2026 yılı fiyatları adet bazında yaklaşık 2.000 TL ile 5.000 TL arasında değişiyor.

Küçük ve orta sınıf araçlarda kullanılan 15–16 inç lastikler daha uygun fiyatlı olurken, büyük jantlı ve premium segment lastiklerde rakamlar yukarı çıkıyor.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI

Kış lastiklerinde fiyatlar yaz lastiklerine kıyasla daha yüksek seyrediyor. 2026 yılında kış lastiklerinde adet fiyatları 2.000 TL'den başlayıp 7.000–8.000 TL seviyelerine kadar ulaşıyor. SUV ve ticari araçlarda kullanılan büyük ebatlı kış lastiklerinde ise fiyatlar daha yüksek seviyelerde bulunuyor.

4 MEVSİM LASTİK FİYATLARI

Yaz ve kış lastiğini ayrı ayrı kullanmak istemeyen sürücüler için 4 mevsim lastikler de tercih edilmeye devam ediyor. 2026 yılında 4 mevsim lastiklerde adet fiyatları genel olarak 3.000 TL – 4.500 TL aralığında seyrediyor.

SUV VE BÜYÜK JANTLI ARAÇLAR

SUV ve büyük jantlı araçlar için lastik fiyatları daha yüksek. Bu segmentte tek bir lastiğin fiyatı 10.000 TL ile 15.000 TL arasında değişebiliyor. Dört lastik değişimi ise araç sahibine ciddi bir maliyet oluşturuyor.

LASTİK DEĞİŞİM VE MONTAJ ÜCRETLERİ

Lastik fiyatlarına ek olarak değişim ve montaj ücretleri de hesaba katılıyor. 2026 yılında servislerde 4 lastik için montaj ücretleri 800 TL ile 2.000 TL arasında uygulanıyor. Balans ve ek hizmetlerle birlikte toplam tutar artabiliyor.

GENEL TABLO NASIL?

2026 yılında otomobil lastiği almak isteyen sürücüler için fiyatlar;

-Yaz lastiklerinde 2.000 – 5.000 TL,

-Kış lastiklerinde 2.000 – 8.000 TL,

-4 mevsim lastiklerde 3.000 – 4.500 TL bandında şekilleniyor.

Araç tipi, jant ölçüsü ve MARKA tercihi, toplam maliyet üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.