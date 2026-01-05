Kabinenin en sıcak dış politika başlığı, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu Karakas’tan New York’a götürmesiyle sonuçlanan operasyon oldu. Bu gelişmenin küresel siyasete, bölgesel istikrara ve enerji piyasaları üzerinden ekonomik dengelere olası etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VE BÖLGESEL GÜVENLİK

2026 yılı yol haritasının belirlendiği toplantıda "Terörsüz Türkiye" hedefi ana gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

SDG Mutabakatı: Suriye'de terör örgütü SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymayan tutumu ve sınır güvenliğine yönelik riskler masaya yatırılıyor.

Stratejik Değerlendirme: Geçen yılın terörle mücadele verileri ışığında, yeni dönemde atılacak operasyonel ve diplomatik adımlar görüşülüyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ: ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Dış politikada Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabaları ve Gazze'deki insani durumun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapması beklenen telefon görüşmesi de kabine üyeleriyle paylaşılacak. Türkiye’nin öncülüğünde yürütülen diplomatik temaslar ve uluslararası toplumla atılacak adımlar bu kapsamda şekillenecek.

EKONOMİDE ENFLASYONLA MÜCADELE MESAİSİ

TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılı son enflasyon verileri, ekonomi yönetiminin öncelikli maddesini oluşturuyor.

Fiyat İstikrarı: Enflasyonla mücadelede gelinen aşama ve 2026 hedefleri doğrultusunda atılacak ilave adımlar tartışılıyor.

İstihdam Odaklı Büyüme: İstihdamın artırılması ve vatandaşın alım gücünün korunmasına yönelik yeni düzenlemeler de kabine gündeminde yer alıyor.