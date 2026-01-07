TBMM’de gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı, önemli katılımlara sahne oldu.

Daha önce partilerinden istifa ederek yollarına bağımsız olarak devam eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, resmen AK Parti saflarına geçti.

SANDALYE SAYISI 275 OLDU

Bu üçlü katılımla birlikte AK Parti’nin meclisteki sandalye sayısı 272’den 275’e yükseldi. Transferlerin ardından meclisteki "bağımsızlar" grubu kan kaybederek 9 kişiye düştü.

Vekillerin siyasi geçmişleri ve partilerinden ayrılış süreçleri ise şöyle:

• İsa Mesih Şahin: 19 Temmuz’da Gelecek Partisi’nden istifa etmişti.

• Hasan Ufuk Çakır: 9 Aralık’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile yollarını ayırmıştı.

• İrfan Karatutlu: Henüz 5 Ocak’ta Yeni Yol Partisi’nden istifa ederek bağımsız kalmıştı.

Bu geçişlerle birlikte muhalefet kanadında CHP 138, Yeni Yol Partisi ise 20 sandalyede kaldı.

MECLİS MEVCUDUNDA SON DURUM: 592 VEKİL

TBMM’de toplam milletvekili sayısı, 28. yasama döneminde yaşanan vefatlar, görev değişiklikleri ve düşürülen vekillikler nedeniyle 600’den 592’ye gerilemiş durumda.

Meclis koltuklarındaki eksilmelerin nedenleri ise şunlar:

• Vefatlar: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı.

• Vekilliğin Düşmesi: TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay.

• Bakanlık Ataması: Murat Kurum’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olması.

• Belediye Başkanlığı: CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal’ın yerel seçimlerde başkan seçilerek meclisten ayrılmaları.

TBMM GÜNCEL SANDALYE DAĞILIMI

Son katılımların ardından partilere göre milletvekili dağılımı şu şekilde oluştu: