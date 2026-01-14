İşte SMRVA hisselerindeki son durum ve dikkat çeken veriler:

ZİRVEDEN DİP SEVİYEYE HIZLI İNİŞ

Aralık 2025 döneminde yatırımcısına büyük kazançlar sağlayan ve en yüksek 517,5 TL seviyesine kadar tırmanan SMRVA hisseleri, bu noktadan itibaren başlayan yoğun satış baskısını kıramadı.

Yaklaşık bir buçuk aylık zaman diliminde hisse fiyatı 83,9 TL seviyesine kadar gerileyerek büyük bir erime yaşadı.

KAYIPLAR AYLIK BAZDA YÜZDE 70’İ AŞTI

Haftanın üçüncü işlem gününde de negatif seyrini koruyan hisseler, TSI 15.43 itibarıyla yüzde 9,58’lik bir düşüşle 84 TL bandından işlem gördü. Hissedeki dönemsel kayıp oranları ise şu şekilde şekillendi:

Aylık Kayıp: Yüzde 70,95

3 Aylık Kayıp: Yüzde 73,64

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.