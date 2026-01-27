Avrupa’nın dijital ekonomide adil rekabeti sağlamak amacıyla yürürlüğe koyduğu Dijital Pazarlar Yasası (DMA), teknoloji devlerinin iş yapış biçimlerini değiştirmeye devam ediyor.

AB Komisyonu, son hamlesinde Google’ın mobil işletim sistemi Android üzerindeki hakimiyetini mercek altına aldı.

Komisyon, Google’dan Android platformundaki teknik kısıtlamaları kaldırmasını ve kritik arama verilerini rakip firmalarla paylaşmasını talep ederek şirkete 6 aylık bir uyum süresi verdi.

Google, kullanıcılarına 68 milyon dolarlık ödeme yapacak

HEDEF: BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE ADİL VERİ PAYLAŞIMI

AB düzenleyicilerinin Google’a verdiği bu süre, şirketin rakipleriyle "birlikte çalışabilirlik" (interoperability) ilkelerine ne kadar uyduğunu test etmeyi amaçlıyor. Bu süreçte Google’dan beklenen temel adımlar şunlar:

• Teknik Engellerin Kaldırılması: Üçüncü taraf uygulama mağazaları veya arama motorlarının Android üzerinde daha rahat çalışabilmesi.

• Veri Paylaşımı: Rakiplerin, pazarda adil bir şekilde rekabet edebilmesi için kritik arama ve tıklama verilerine erişiminin sağlanması.

RİBERA: "YÜKÜMLÜLÜKLER NETLEŞTİ"

Sürece dair değerlendirmede bulunan AB Komisyonu’nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Teresa Ribera, bu adımın Google için bir yol haritası niteliğinde olduğunu vurguladı.

Ribera, "Bu süreç, Google’ın DMA kapsamındaki yükümlülüklerini nasıl yerine getirmesi gerektiğini ve Android üzerindeki teknik değişikliklerin ne yönde olması gerektiğini netleştiriyor," ifadelerini kullandı.

HENÜZ RESMİ SORUŞTURMA DEĞİL AMA...

AB’nin bu hamlesi, şu aşamada Google’a karşı açılmış resmi bir antitröst soruşturması niteliği taşımıyor. Ancak uzmanlar, bu 6 aylık sürenin bir "son uyarı" niteliği taşıdığı görüşünde.

Eğer Google, verilen süre zarfında beklenen teknik uyarlamaları gerçekleştirmez ve veri paylaşımında şeffaf davranmazsa, sürecin resmi bir yaptırım ve ağır para cezalarına dönüşmesi muhtemel görünüyor.

Bu adım, teknoloji devinin hizmetlerini Avrupa normlarına uyarlaması için üzerinde kurulan baskının somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor.