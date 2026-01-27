Dünya ekonomisindeki dengeler, artan jeopolitik gerilimler ve teknolojik ihtiyaçlarla birlikte değişiyor.

Yatırımcıların güvenli liman arayışında rota, sadece bireysel cüzdanları değil, ülkelerin ulusal güvenlik stratejilerini de ilgilendiren iki kritik elemente döndü: Gümüş ve Antimon.

Özellikle ABD ve İngiltere merkezli yatırım kuruluşları, 2026 yılına hızlı bir giriş yapan bu iki emtianın, önümüzdeki dönemde portföylerin "olmazsa olmazı" haline geleceğini öngörüyor.

ÇİN’İN ELİNDEKİ KOZ: ANTİMON (STİBİUM)

Yatırımcıların yeni gözdelerinden biri, periyodik tabloda 51 numarayla yer alan Antimon. ABD Savunma Bakanlığı’nın "vazgeçilmez" olarak nitelendirdiği bu yarı metal; zırh delici mühimmatlardan patlayıcılara, alev geciktirici malzemelerden nükleer teknolojiye kadar savunma sanayiinin belkemiğini oluşturuyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu verilerine göre, dünya antimon rezervlerinin yüzde 30 ila yüzde 55’i Çin’in kontrolünde. Bu durum, ABD ile Çin arasındaki rekabette yeni bir cephe açarken, arz güvenliği endişesi fiyatları yukarı çekiyor.

TÜRKİYE, DÜNYA DEVLERİ ARASINDA 7. SIRADA

Antimon rezervleri konusunda Türkiye stratejik bir konuma sahip. Dünya sıralamasında Çin ve Rusya başı çekerken; Türkiye, 100 bin tonluk rezerviyle listede 7. sırada yer alıyor.

Türkiye’nin hemen ardında ise Kanada ve 60 bin tonla ABD bulunuyor. Uzmanlar, Türkiye’nin bu potansiyelinin ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekiyor.

"ZEHİRDEN SİLAHA": HEDEF 100 BİN DOLAR

Geçmişte Mısır ve Avrupa’da yanlışlıkla güzellik ve sağlık için kullanılan, ancak zehirli olduğu 1970’lerde anlaşılan antimon, bugün "silah metali" olarak değerleniyor.

Military Metals Corp CEO’su Scott Eldridge ve Core Consultants Kurucusu Lara Smith’e göre, arz kıtlığı ve askeri talep fiyatları patlattı. 2025’te tonu 51.500 doları gören antimon için uzmanların yeni hedefi ton başına 100.000 dolar. Yatırımcılar için ise şu anki en büyük fırsat kapısı, antimon madenciliği yapan az sayıdaki şirketin hisseleri olarak gösteriliyor.

GÜMÜŞTE "YÜZYILIN RALLİSİ": 108 DOLAR AŞILDI

Yatırımcıların diğer gözdesi ise endüstriyel ve parasal kimliğiyle öne çıkan Gümüş. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla gümüş, tarihinin en parlak dönemini yaşıyor.

• Rekor Artış: Son 12 ayda yüzde 225 değer kazanan gümüş, 1980 yılındaki rekorunu tarihe gömdü.

• Psikolojik Sınır: 23 Ocak'ta 99 doları gören ons fiyatı, 25 Ocak Pazartesi günü 108 doların üzerine çıkarak yüzde 5'lik bir sıçrama daha yaptı.

Portekizli finans kuruluşu Banco Carregosa uzmanları, gümüşün sadece takı veya süs eşyası olmadığını vurguluyor.

Güneş panellerinden füze sistemlerine, uydulardan denizaltı teknolojisine kadar geniş bir kullanım alanı bulunan gümüş, hem enflasyona karşı bir kalkan hem de teknolojik gelişimin yakıtı olarak görülüyor.

NEDEN YÜKSELİYOR? "GÖRÜNMEYEN" ASKERİ TALEP

Gümüş fiyatlarındaki bu agresif yükselişin arkasında sadece yatırımcı talebi yok. Uzmanlar, orduların gümüş tüketiminin (füzeler, roketler, elektronik harp sistemleri) resmi verilerin çok üzerinde olabileceğine dikkat çekiyor.

Fiziki piyasadaki daralma, Çin ve Hindistan’dan gelen yoğun talep ve "güvenli liman" alımları birleşince, gümüşün 2026 yılında da yatırımcısına kazandırmaya devam etmesi bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.