AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB anlaşması uyarınca Birliğin Grönland'ı korumak zorunda olup olmadığının sorulması üzerine Hipper, yasal detaylara girmek istemediğini belirterek, "Kendi halkına ait olan Grönland ile tam dayanışma içindeyiz." dedi.

Hipper, "Ayrıca, bazılarının ulusal güvenliğinin başkalarının egemenliği pahasına sağlanamayacağını ve hiçbir zaman sağlanmaması gerektiğini de teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu ilkenin uzun süredir müttefik olan ve karşılıklı destek ilişkisi bulunan ülkeler söz konusu olduğunda da geçerli olduğunu kaydeden Hipper, ABD'nin de bu çerçevede vazgeçilmez bir ortak olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "BIZIM onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

(AA)