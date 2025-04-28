Çinli moda perakendecisi Sheşn Group Ltd, küçük paketlere uygulanacak olan gümrük vergileri öncesi ABD'deki ürünlerinin fiyatlarını artırdı. Bloomberg News tarafından derlenen verilere göre, ABD’deki fiyat artışlarının çoğu cuma günü gerçekleşti ve bazı kategorilerde artışlar diğerlerine göre daha fazla oldu.

Güzellik ve sağlık kategorisinde en çok satılan 100 ürünün ortalam fiyatı perşembe gününe göre yüzde 51 arttı. Şirket, bazı ürünlerin fiyatlarını iki kattan fazla yükseltti.



HER KATEGORİYE FARKLI ZAM

Ev ve mutfak ürünleri ile oyuncaklarda ortalama artış yüzde 30’un üzerinde oldu. Bu artışta, 10 parçalı mutfak havlusu setinin fiyatındaki yüzde 377’lik büyük artış başı çekti. Kadın giyiminde ise artış yüzde 8 oldu.

ÇİN MÜZAKEREYE MECBUR MU?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent pazar günü ABC'nin sorularını yanıtladı. Bessent, 17 kilit ticaret ortağı ile görüşmelerin iyi gittiğini kaydetti ve Çin ile müzakerelerin devam ettiğini aktardı.

Bessent, Çin’in, ABD’nin uyguladığı yüzde 145’lik gümrük vergisi oranını kaldıramayacağı için müzakere masasına oturmak zorunda kalacağı yönündeki Beyaz Saray söylemini yineledi ve “Onların iş modeli, ABD’ye ucuz, sübvanse edilmiş mallar satmaya dayalı. Bu durursa, ekonomileri de aniden durur, bu yüzden müzakereye oturacaklar” diye ekledi.