ABD'nin ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, vize başvurularında uygulanan güvenlik prosedürlerine yönelik yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bazı vize türlerinde başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarını başvuru süreci boyunca "Herkese açık" tutması zorunlu hale geldi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni uygulamanın 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.

HANGİ VİZELERİ KAPSIYOR?

Düzenleme, aşağıdaki vize kategorileri için geçerli olacak:

-F ve M (öğrenci vizeleri)

-J (değişim programı vizeleri)

-H-1B (çalışma vizesi)

-H-4 (H-1B vizesi sahiplerinin aile üyeleri)

Açıklamada, uygulamanın vize başvurularında yürütülen güvenlik ve kimlik doğrulama incelemelerinin bir parçası olduğu vurgulandı. Sosyal medya hesaplarının, başvuru sahiplerinin kimlik tespiti ve ABD'ye giriş uygunluğunun değerlendirilmesinde destekleyici unsur olarak kullanılacağı ifade edildi.

TÜM PLATFORMLAR İÇİN GEÇERLİ

Büyükelçilik, bu şartın yalnızca belirli sosyal medya platformlarıyla sınırlı olmadığını, başvuru sahiplerinin kullandıkları tüm sosyal medya hesapları için geçerli olduğunu bildirdi. Gizlilik ayarlarının herkese açık hale getirilmemesi durumunda ise vize başvuru sürecinin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunuldu.