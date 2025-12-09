Altın fiyatları 2025 yılı boyunca rekor üstüne rekor kırarken, Wall Street devi Bank of America’dan (BofA) yatırımcıları tedirgin eden bir "mola" uyarısı geldi. Banka stratejistleri, yayımladıkları son raporda piyasadaki "boğa" (yükseliş) iştahının devam ettiğini, ancak teknik göstergelerin kırmızı alarm vermeye başladığını vurguladı.

"PİYASA YORGUNLUK BELİRTİLERİ GÖSTERİYOR"

Bankanın raporuna göre, altının son dönemdeki soluksuz yükselişi teknik olarak fiyatları "Aşırı Alım" (Overbought) bölgesine taşıdı. Analistler, bu seviyelerin yeni alıcılar için riskli olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut fiyatlamalar, rasyonel değerlemelerin ötesine geçti. Piyasada ciddi bir yorgunluk var ve yatırımcıların bu seviyelerden kâr satışı yapma (realizasyon) ihtimali oldukça yüksek. Kısa vadeli bir düzeltme hareketi kaçınılmaz olabilir."

MASADAKİ EN BÜYÜK İKİ RİSK

BofA, olası bir düşüşü tetikleyebilecek iki ana faktöre dikkat çekti:

Fed'in Şahinleşmesi: Enflasyon verilerinin yapışkan seyretmesi durumunda, Fed'in faiz indirimlerini ötelemesi altındaki cazibeyi kısa süreliğine azaltabilir.

Jeopolitik Tansiyonun Düşmesi: Küresel risk iştahının artması ve savaş risklerinin azalması, altının üzerindeki "korku primini" silebilir.

BÜYÜK RESİM DEĞİŞMEDİ: HEDEF HÂLÂ 5.000 DOLAR

Yatırımcıların yüreğine su serpen detay ise uzun vadeli projeksiyonda gizli. Kısa vadeli dalgalanma uyarısı yapan BofA, 2026 yılına kadar ons altın için 5.000 dolar hedefini koruyor.

Banka, yaşanacak olası geri çekilmelerin (düzeltmelerin), uzun vadeli düşünen yatırımcılar için bir "alım fırsatı" yaratabileceğini belirtiyor. Merkez bankalarının rekor seviyedeki altın alımları ve artan ABD borç yükü, bu yükselişin ana yakıtı olmaya devam edecek.