ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırıların ardından alıkonularak ABD’ye götürülen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun fotoğrafını paylaştı.

Paylaşılan görüntünün, USS Iwo Jima gemisinde çekildiği belirtildi. Fotoğrafta Maduro'nun gözleri bağlı şekilde elinde bir su şişesi tuttuğu görülüyor.

NİCOLAS MADURO KİMDİR?

23 Kasım 1962'de Venezuela’nın başkenti Caracas'ta dünyaya gelen Nicolas Maduro, lise yıllarında sosyalist siyasi oluşum olan Sosyalist Lig'e üye oldu. Genç yaşta otobüs şoförlüğü yapan Maduro, daha sonra Caracas Metrosu’nda vatman olarak çalışmaya başladı. Zamanla şirketin yönetim kurulu üyeliğine yükseldi ve sendika başkanı seçildi.

CHAVEZ DÖNEMİ VE SİYASİ YÜKSELİŞİ

Maduro, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kurduğu Bolivarcı Devrimci Hareket 200’ün (MBR-200) mensubu oldu. Chavez'in 1992'de darbe girişimi sonrası hapse atılmasının ardından serbest bırakılması için önde gelen aktivistler arasında yer aldı.

Siyasi hayatına Ağustos 1999'da Venezuela Kurucu Ulusal Meclisi üyesi olarak başlayan Maduro, çeşitli komisyonlarda görev aldı. Ocak 2006'da Venezuela Ulusal Meclis Başkanlığı'nı üstlendi, aynı yılın ağustos ayında ise Dışişleri Bakanı oldu.

DEVLET BAŞKANLIĞI SÜRECİ

10 Ekim 2012'de Devlet Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Maduro, Chavez'in 8 Mart 2013'teki ölümünden birkaç gün sonra anayasa gereği Venezuela Devlet Başkanlığı'nı üstlendi. 14 Nisan 2013'te düzenlenen seçimleri kazanarak Chavezci yönetimin işçi sınıfından gelen ilk devlet başkanı oldu.

ABD İLE GERİLİM VE YAPTIRIMLAR

Görev süresi boyunca ABD ile gergin ilişkiler yaşayan Maduro, yaptırımların hedefi oldu. ABD yönetimi, Maduro'nun yakalanmasına yardım edene "50 milyon dolar" ödül verileceğini duyurdu.

2017'deki öğrenci protestoları ve 2018'de hükümetin kazandığı seçimlerin muhalefet tarafından kabul edilmemesi, ülkedeki siyasi tansiyonu artırdı. Maduro yönetimi, ağır yaptırımlar, ekonomik kriz ve dünyadaki en yüksek enflasyon oranlarından biriyle anılan bir dönemde iktidarını sürdürdü.

SUİKAST GİRİŞİMİ VE MUHALEFETLE MÜCADELE

Maduro, 2018'de bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada suikast girişimine maruz kaldı. 2019'da ise ABD destekli olduğu belirtilen muhalefet girişimini bastırmayı başardı.

Uzun süre uluslararası alanda tanınırlığını kaybeden Maduro, zaman zaman muhalefetle yürütülen müzakereler ve ılımlı açıklamalarla yeniden diplomatik temaslar kurdu.

UYUŞTURUCU SUÇLAMALARI VE "CARTEL DE LOS SOLES" İDDİASI

ABD, Maduro'nun yakın çevresini ve Venezuelalı petrol şirketlerini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladı. Washington yönetimi, Maduro’nun İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah ile işbirliği yaptığı iddialarını da gündeme getirdi.

ABD'nin, Maduro ve üst düzey askeri yetkililerin yönettiğini öne sürdüğü "Cartel de los Soles" adlı yapıyı terör örgütleri listesine alması, müdahalenin gerekçelerinden biri olarak yorumlandı. Maduro hükümeti ise ABD'nin asıl hedefinin Venezuela'nın başta petrol olmak üzere doğal kaynakları olduğunu savundu.

SEÇİMLER, DİPLOMATİK YALNIZLAŞMA VE TÜRKİYE ZİYARETLERİ

2024'te düzenlenen ve Maduro'nun kazandığı seçimlerin ardından muhalefetin sonuçları reddetmesi, Chavezci hükümete yönelik baskıyı artırdı. Avrupa ülkeleri ve Latin Amerika'daki bazı sol hükümetlerle ilişkiler zayıfladı.

Renkli kişiliği, şarkı söyleyip dans etmesi ve Filistin davasına verdiği destekle tanınan Maduro, Türkiye'yi son olarak 8 Haziran 2022'de ziyaret etti. Temmuz 2018'de Recep Tayyip Erdoğan'n yemin törenine, Haziran 2023'te ise yeniden seçilmesinin ardından düzenlenen göreve başlama törenine katıldı.

TRUMP–MADURO TELEFON GÖRÜŞMESİ İDDİASI

Aralık 2025'te ABD basınına yansıyan haberlerde, Trump ile Maduro’nun telefonda görüştüğü, Trump'ın Maduro’dan ülkeyi terk etmesini istediği öne sürüldü.

Maduro'nun, kendisi ve yakın çevresi için "Küresel af" talep ettiği, Trump'ın ise bunu reddederek Maduro'ya, eşi Cilia Flores ve oğluna güvenli çıkış imkanı sunulabileceği mesajını ilettiği iddia edildi. Maduro, 1 Aralık'ta Trump ile telefon görüşmesi yaptığını doğrulayarak, görüşmenin "Saygı çerçevesinde geçtiğini” söyledi.

ÇİNLİ YETKİLİNİN ZİYARETİ SONRASI ABD MÜDAHALESİ

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırıları ve müdahalesinin, Çinli bir yetkilinin Caracas ziyaretinden saatler sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Latin Amerika ve Karayipler Özel Temsilcisi Çiu Şiaoçi, ziyarette Maduro dahil Venezuelalı yetkililerle iki ülke arasındaki işbirliğini görüşmüştü.

YouTube hesabı tek taraflı kapatılan, ABD merkezli X platformunu ise ABD ile yaşanan gerilimin ardından kullanmayı bırakan Maduro'nun Telegram hesabındaki son paylaşımı, Çiu Şiaoçi'nin Caracas ziyaretine ait görüntülerden oluştu.