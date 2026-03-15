Yaralanmaların nedenlerine ilişkin detayın verilmediği bakanlık açıklamasında, Iran ile savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana aralarında askerlerin de bulunduğu toplam 3 bin 195 yaralının hastanelere getirildiği, bunlardan 81'inin hala tedavi gördüğü ifade edildi.

"IDF, KISA SÜRE ÖNCE İRAN'DAN İSRAİL TOPRAKLARINA FÜZE FIRLATILDIĞINI TESPİT ETTİ"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan ülkeye balistik füze fırlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "IDF, kısa süre önce İran'dan İsrail topraklarına füze fırlatıldığını tespit etti. Savunma sistemleri, tehdidi engellemek için harekete geçti. Son birkaç dakikada, Sivil Savunma Komutanlığı ilgili bölgelerdeki cep telefonlarına önceden uyarı mesajı göndermiştir. Halktan sorumlu davranması ve verilen talimatlara uyması isteniyor; çünkü bu talimatlar hayat kurtarır. Uyarı alındığında korunaklı alanlara girilmeli ve yeni bir duyuru gelene kadar orada kalınmalıdır. Korunaklı alandan yalnızca açık ve net talimat alındığında çıkılabilir, ayrıca halkın Sivil Savunma Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya devam etmesi gerekmektedir" denildi.