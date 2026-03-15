Brezilya’da 16 yıldır yaşayan Türk girişimci Metin Köşker, her gün saat 02.00’de kalkarak kahve ve ev yapımı ürün hazırlıyor, ardından pasaj ve dükkânlara dağıtım yapıyor. Günde 200 litreyi aşan satış hacmiyle dikkat çeken Köşker, yıllar içinde ev ve araç yatırımlarıyla milyonluk bir varlığa ulaştığını söylüyor.

Gece 02.00’de Başlayan Tempo

Brezilya’da sabah daha gün doğmadan mesai başlıyor. Metin Köşker, saat 02.00’de kalkarak kahve hazırlıklarına girişiyor. Şişeler sterilize ediliyor, filtre kahveler demleniyor, sıcak ve soğuk seçenekler hazırlanıyor. Aynı anda tuzlu kekler, tavuklu “torta” ve sandviçler fırına giriyor.

Sabah 06.30–07.00 gibi ise dağıtım başlıyor. Pasaj pasaj, dükkân dükkân dolaşarak ürünleri teslim ediyor. Müşterilerinin büyük bölümü sabit; yani her sabah düzenli alım yapan bir portföyü var.

Günde 200 Litreyi Aşan Satış

Köşker’in anlattığına göre günlük üretim 200 litreyi buluyor. Sütlü, sütsüz, şekerli ve şekersiz seçenekler ayrı ayrı hazırlanıyor. Ayrıca sıcak çikolata ve ev yapımı tuzlu ürünler de satılıyor.

Kendi verdiği örnekle konuşursak:

Yarım kilo kahveden yaklaşık 10 litre ürün çıkıyor.

Toplu alım yaptığı için maliyet avantajı sağlıyor.

Ürünü katma değerli, sıcak servisle satarak yüksek brüt marj elde ediyor.

Ancak işin sadece “al-sat” kısmı olmadığını özellikle vurguluyor. Araç giderleri, yakıt, işçilik, zaman ve operasyon yükü işin ciddi maliyet kalemleri arasında.

“Eşek Gibi Çalışıyorum” Diyor

Köşker başarısını tek bir cümleyle özetliyor:

“Eşek gibi çalışıyorum. Biz yarışıyoruz, eşek beni geçemez.”

Yaklaşık 15–16 yıldır aynı tempoda çalıştığını, bu süreçte neredeyse hiç devamsızlık yapmadığını söylüyor. Tatil yapmanın bile müşteri kaybına yol açtığını, bu yüzden işi bırakıp uzun süreli Türkiye’ye gidemediğini anlatıyor. Girişimci, yıllar içinde birden fazla ev ve araç aldığını ifade ediyor. Ayrıca işini bugün devretmek istese 50 bin dolar karşılığında hazır müşteri portföyüyle birlikte devredebileceğini belirtiyor.

Toplam servetini net bir rakamla açıklamasa da, sahip olduğu mülkler ve düzenli gelir akışı dikkate alındığında milyonluk bir varlık birikimine ulaştığı görülüyor.