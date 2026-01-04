ABD’nin Venezuela'da geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlemesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin alıkonulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ilk açıklamasını yaptı. Trump, Venezuela'da güvenli, adil ve istikrarlı bir geçiş süreci sağlanana kadar sürecin ABD tarafından yönetileceğini söyledi.

Trump, Venezuela halkını "özgür ve zengin" kılacaklarını ifade etti.

"ABD PETROL ŞİRKETLERİ VENEZUELA’DA DEVREYE GİRECEK"

Trump, konuşmasında ABD’nin dev petrol şirketlerinin Venezuela'da faaliyete başlayacağını açıkladı. Amerikan şirketlerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarla ağır hasar görmüş petrol altyapısını onaracağını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan petrol şirketlerimizi oraya sokacağız; milyarlarca dolar harcayacaklar, ağır hasar görmüş altyapıyı, petrol altyapısını düzeltecekler ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar."

2026 gerilimle açıldı: Venezuela saldırısı altın fiyatlarını nasıl etkiler?

"PETROLDE BİZ DE VARIZ, PETROL GEREKTİĞİ GİBİ AKACAK"

ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisine vurgu yapan Trump, Batı Yarımküre'deki Amerikan hakimiyetinin artık sorgulanamayacağını söyledi. Trump, bu mesajın yalnızca Venezuela'ya değil tüm dünyaya verildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yeni ulusal güvenlik stratejimizle artık bunu unutmayacağız; Amerika'nın Batı Yarımküre'deki hakimiyeti bir daha asla sorgulanmayacak."

Güney Amerika karıştı! Trump'ın hedefi petrol mü? Fiyatlar nasıl etkilenecek?

Trump, konuşmasının devamında, diğer ülkelere açık bir mesaj verdiklerini belirterek, "Petrolde biz de varız. Petrol gerektiği gibi akacak" dedi.

"BÖYLESİNE BİR SALDIRI 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA GÖRÜLMEDİ"

Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin büyüklüğüne dikkat çekerek, operasyonun tarihi bir nitelik taşıdığını söyledi. Trump, "Böylesine bir saldırı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmedi" ifadelerini kullandı.

KOLOMBİYA VE KÜBA'YA SERT MESAJ

Trump, konuşmasında bölgedeki diğer ülkelere de gözdağı verdi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro hakkında iddialarda bulunan Trump, Kolombiya'da kokain üretildiğini ve ABD'ye gönderildiğini öne sürdü. Trump, "Kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Dikkatli olması lazım" dedi.

Küba'ya da değinen Trump, ülkenin kötü yönetildiğini savunarak, "Eninde sonunda Küba konusunda konuşmamız gerekecek. Çünkü kötü yönetiliyor. Başında bir bunak var ve Venezuela'yı bu hale onlar getirdi" ifadelerini kullandı.

OPERASYON SIRASINDA MADURO NE YAPIYORDU?

Trump, bir gazetecinin "Konuttaki operasyon sırasında Maduro ne yapıyordu, direnseydi öldürülecek miydi?" sorusuna detaylı yanıt verdi. Trump, askerlerin binaya girdiği sırada Maduro'nun güvenli bir alana geçmeye çalıştığını ancak buna izin verilmediğini söyledi.

"Askerlerimiz girdiğinde Maduro çelik bir yere girmeye çalışıyordu ama bizimkiler izin vermedi. Bekliyorlardı o kesin. Kapıya kadar gitti ama kapıyı kapatamadı. Zaten 47 saniyede deler açardık" dedi.

150 UÇAK HAVALANDI, KARA-DENİZ-HAVA HAREKATI YAPILDI

ABD Genelkurmay Başkanı, operasyon kapsamında kara ve deniz unsurlarının yanı sıra hava gücünün de yoğun şekilde kullanıldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre, operasyonda 20 farklı noktadan 150 uçak havalandı.

Trump da harekatın kapsamına ilişkin değerlendirmesinde, "Venezuela operasyonunda hava, karayolu ve deniz kullanıldı. Bu, Amerikan askeri gücünün ve yeteneklerinin en etkileyici, etkili ve güçlü gösterilerinden biriydi. Venezuela'nın tüm askeri kapasitesi etkisiz hale getirildi" dedi.

"GEÇİŞ SÜRECİNİ BİZ YÖNETECEĞİZ"

Trump, Venezuela'da düzenin sağlanana kadar ABD'nin süreçte aktif rol alacağını vurguladı. Venezuela'dan kaçıp ABD'ye gelen insanların da bulunduğunu hatırlatan Trump, ülkenin geleceğini düşünecek bir yönetim oluşturulması gerektiğini söyledi.

"Bu ülkede güvenli, düzgün ve adalete yaraşır bir geçiş olana kadar desteklemeye çalışacağız. Venezuela için barış ve adalet istiyoruz. Venezuela'nın iyiliğini düşünmeyecek bir kişinin süreci üstlenmesini istemeyiz. Artık oradayız. Düzgün bir geçişin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu gerçekleşene kadar bu süreci biz yöneteceğiz" dedi.

"NARKO-TERÖRİZM SONA ERECEK"

Trump, Maduro ve eşinin ABD’de yargılanacağını belirterek, Venezuela'daki narko-terör yapılanmasının sona ereceğini söyledi. Trump, "Maduro ve eşi Amerikan adaleti önünde" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Uyuşturucunun yüzde 97'si deniz yoluyla Venezuela gibi yerlerden geliyor" diyerek, uyuşturucu kartellerinin ortadan kaldırılacağını ve"Gayrımeşru Maduro diktatörlüğü ile narko-terörizmin son bulacağını" söyledi.

MADURO'NUN GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! "ŞÜPHELİ YÜRÜDÜ" VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Beyaz Saray'dan Nicolas Maduro hakkında paylaşılan son video, kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. White House’ın resmi hızlı yanıt sosyal medya hesabı Rapid Response 47 üzerinden yayımlanan videoda, Maduro’nun polis eşliğinde bir koridorda yürüdüğü görülüyor.

Görüntülerde Maduro’nun siyah kapüşonlu bir sweatshirt giydiği, yürüdüğü koridorun ise üzerinde "DEA NYD" yazılı MAVI bir halıyla kaplı olduğu dikkat çekiyor.

Paylaşılan videonun üzerine İngilizce olarak "Suspect walked" (Şüpheli yürüdü) ifadesi eklendi. Görüntülerin, Maduro’nun Manhattan’daki Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ofisinde (DEA) işlem gördüğü anlara ait olduğu belirtildi. Bu kapsamda Maduro’nun parmak izinin alındığı bilgisine yer verildi. Videonun kısa bir bölümünde Maduro’nun çevresindekilere dönerek "Yeni yılınız kutlu olsun" dediği anlar da yer aldı. Beyaz Saray kaynaklı bu paylaşım, ABD yönetiminin Venezuela krizine yaklaşımı ve Maduro’ya yönelik mesajları açısından sembolik bir adım olarak değerlendirilirken, görüntüler sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı.

PAZARTESİ GÜNÜ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Brooklyn’deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi’ne sevk edildi. Maduro ve eşinin Pazartesi günü Manhattan’daki federal mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor.