AJet, ilkbahar dönemini kapsayan yeni erken rezervasyon kampanyasıyla yurt içi seyahatlerini daha erişilebilir kılıyor. Uygun fiyatlı seyahat imkanı sunan bu özel fırsat, Türkiye genelindeki 41 uçuş noktasını kapsıyor.

İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen seyahat tutkunlarının elini çabuk tutması gerekiyor. Kampanya takvimi şu şekilde belirlendi:

Satış Dönemi: 21 Ocak 2026 saat 10:00’da başlayan kampanya, 22 Ocak 2026 saat 23:59’da sona erecek.

Uçuş Dönemi: Alınan indirimli biletler, 7 Nisan – 21 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

SADECE DİJİTAL KANALLARA ÖZEL

Vergiler ve harçlar dahil 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 150 bin koltuk, yalnızca tek yön direkt uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında bilet satın almak isteyen kullanıcıların işlemleri yalnızca AJet.com resmi web sitesi veya AJet Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor.