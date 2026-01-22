Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlik ve dolar/TL kurunun 43 lira bandına yerleşmesi, akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırdı.

Son dönemde Brent petrol varil fiyatındaki hareketlilik ve vergi dilimlerindeki güncellemeler, araç sahiplerinin bütçesini zorlamaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre yeni günde zam ya da indirim haberi yok.

Döviz kurundaki her yukarı yönlü hareket ve uluslararası piyasalardaki arz endişeleri, iç piyasada pompa fiyatlarına doğrudan yansıtılıyor.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, toplu taşımaya yönelirken, araç sahipleri güncel fiyatları anlık takip ederek en uygun istasyonu arıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şu an istasyonlarda uygulanan tabela fiyatları illere göre şöyle şekilleniyor:

• İstanbul (Avrupa):

o Benzin: 54.01 TL

o Motorin: 55.87 TL

o LPG: 29.29 TL

• İstanbul (Anadolu):

o Benzin: 53.83 TL

o Motorin: 55.69 TL

o LPG: 28.69 TL

• Ankara:

o Benzin: 54.91 TL

o Motorin: 56.95 TL

o LPG: 29.17 TL

• İzmir:

o Benzin: 55.20 TL

o Motorin: 57.20 TL

o LPG: 29.09 TL