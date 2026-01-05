Yılbaşında üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerine göre yapılan otomatik vergi güncellemesi, litre başına fiyatlara ortalama 2-3 TL arasında bir artış olarak yansıdı.

Dolar/TL kurunun 43,02 TL seviyesinde işlem görmesi, ithal edilen işlenmiş ürün maliyetini yüksek tutmaya devam ediyor.

Küresel büyüme endişeleriyle 78-80 dolar aralığına sıkışan Brent petrol, akaryakıt fiyatlarının 60 TL sınırını aşmasını şimdilik engelleyen tek faktör olarak görülüyor.

Enerji piyasası uzmanları, petrol fiyatlarındaki olası bir jeopolitik şokun fiyatlara hızlı yansıyabileceğini belirtiyor.

İşte Ocak Pazartesi gününde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53,06 TL

Motorin litre fiyatı: 54,47 TL

LPG litre fiyatı: 23.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52,85 TL

Motorin litre fiyatı: 54,26 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 53,88 TL

Motorin litre fiyatı: 55,44 TL

LPG litre fiyatı: 28.92 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 54,21 TL

Motorin litre fiyatı: 55,77 TL

LPG litre fiyatı: 28.85 TL