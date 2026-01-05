Yeni yıla girilmesiyle birlikte gelen otomatik özel tüketim vergisi (ÖTV) güncellemeleri ve döviz kurundaki 43 TL seviyesi, akaryakıt pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı. Araç sahipleri yeni haftaya güncellenmiş fiyat listeleriyle başladı. Brent petrolün 78 dolar bandındaki seyri ise olası daha sert zamların önüne geçti. İşte 5 Ocak Pazartesi gününde güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
Yılbaşında üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerine göre yapılan otomatik vergi güncellemesi, litre başına fiyatlara ortalama 2-3 TL arasında bir artış olarak yansıdı.
Dolar/TL kurunun 43,02 TL seviyesinde işlem görmesi, ithal edilen işlenmiş ürün maliyetini yüksek tutmaya devam ediyor.
Küresel büyüme endişeleriyle 78-80 dolar aralığına sıkışan Brent petrol, akaryakıt fiyatlarının 60 TL sınırını aşmasını şimdilik engelleyen tek faktör olarak görülüyor.
Enerji piyasası uzmanları, petrol fiyatlarındaki olası bir jeopolitik şokun fiyatlara hızlı yansıyabileceğini belirtiyor.
İşte Ocak Pazartesi gününde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar...
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 53,06 TL
Motorin litre fiyatı: 54,47 TL
LPG litre fiyatı: 23.03 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 52,85 TL
Motorin litre fiyatı: 54,26 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 53,88 TL
Motorin litre fiyatı: 55,44 TL
LPG litre fiyatı: 28.92 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 54,21 TL
Motorin litre fiyatı: 55,77 TL
LPG litre fiyatı: 28.85 TL