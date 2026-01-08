Küresel piyasalardaki Brent petrol dalgalanmaları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt tabelalarını yeniden şekillendirdi. Peki, bugün benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum...
İşte üç büyükşehirde pompa fiyatlarına yansıyan son rakamlar:
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul’un iki yakası arasında küçük fiyat farkları devam ediyor.
Avrupa Yakası:
Benzin: 53.17 TL
Motorin: 54.58 TL
LPG: 29.03 TL
Anadolu Yakası:
Benzin: 52.97 TL
Motorin: 54.38 TL
LPG: 28.40 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Başkentte nakliye ve lojistik maliyetlerinin etkisiyle fiyatlar İstanbul’un bir miktar üzerinde seyrediyor.
Benzin: 54.00 TL
Motorin: 55.58 TL
LPG: 28.92 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Ege'nin incisi İzmir'de motorin fiyatları 56 TL sınırına dayanmış durumda.
Benzin: 54.33 TL
Motorin: 55.91 TL
LPG: 28.85 TL