Altın, hem alım satım yapanların hem de uzun vadeli yatırımcıların her zaman radarında. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak altın fiyatları da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar…
Altın yeni haftaya rekorla başladı.12 Ocak 2026 TSI 03.55 itibarıyla 4 bin 601,28 doları gören ons altın rekor kırdı. Yine aynı saatte gram altın 6 bin 382,9 TL’ye tırmanarak rekor kırdı. Zirve seviyesinde kalıcılığı yakalayamayan altında TSI 07.16 itibarıyla fiyatlar şu şekilde…
ONS ALTIN
Alış: 4.569,24 dolar
Satış: 4.569,82 dolar
GRAM ALTIN
Alış: 6 bin 336,28 TL
Satış: 6.337,09 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.138,05 TL
Satış: 10.361,14 TL