Altın yeni haftaya rekorla başladı.12 Ocak 2026 TSI 03.55 itibarıyla 4 bin 601,28 doları gören ons altın rekor kırdı. Yine aynı saatte gram altın 6 bin 382,9 TL’ye tırmanarak rekor kırdı. Zirve seviyesinde kalıcılığı yakalayamayan altında TSI 07.16 itibarıyla fiyatlar şu şekilde…

ONS ALTIN

Alış: 4.569,24 dolar

Satış: 4.569,82 dolar

GRAM ALTIN

Alış: 6 bin 336,28 TL

Satış: 6.337,09 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.138,05 TL

Satış: 10.361,14 TL