Yatırımcıların her dönem "güvenli liman" olarak sığındığı altın, yeni haftaya tarihi bir yükselişle başladı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimine yönelik azalan güven ve artan küresel riskler, ons altını 5.076,21 dolar seviyesine kadar çıkardı. Bu tarihi sıçrama, yurt içindeki altın fiyatlarının da rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

GRAM ALTIN 7 BİN TL SEVİYESİNİ GERİDE BIRAKTI

Haftanın ilk işlem gününde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyumcular ve döviz bürolarında yoğunluk yaşanırken, gram altın 7.077,94 TL satış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Rekor üzerine rekor kıran fiyatlar, birikimini altında değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Piyasalardan alınan son verilere göre, diğer altın türlerindeki satış rakamları şu şekilde oluştu:

Çeyrek altın, yeni güne 11.742,00 TL seviyesinden başladı.

Yatırımcısını sevindiren yarım altın, 23.483,00 TL’den alıcı buluyor.

Büyük yatırımcıların gözdesi olan tam altın 46.195,63 TL, Cumhuriyet altını ise 46.787,00 TL bandında seyrediyor.

Piyasanın en yüksek hacimli birimlerinden gremse altın ise 115.843,35 TL değerine ulaşarak dikkat çekiyor.

Analistler, altının ons fiyatındaki bu devasa yükselişin devam EDIP etmeyeceğinin küresel siyasi gelişmelere ve merkez bankalarının alacağı kararlara bağlı olduğunu vurguluyor.