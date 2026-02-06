Altın fiyatlarının manipülatif hareketlere karşı dirençli olduğunu savunan Peter Spina, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede altının doğası gereği değer kayıplarına hızla tepki verdiğini belirtti. Spina, “Altın ezilmekten hoşlanmaz, fiyat her seferinde hızla eski seviyesine geri döner,” ifadelerini kullanarak yatırımcılara güven tazeledi.

Gold doesn’t like being smashed, the price keeps coming right back up.



Another washout move sent gold lower to $4,650 during illiquid trading overnight, the slam took place just before China opened.



A full recovery and marching back towards $5K …again! pic.twitter.com/K6FBXRP5us — Peter Spina ⚒ GoldSeek | SilverSeek (@goldseek) February 6, 2026

ÇİN PİYASASI ÖNCESİ "WASHOUT" HAREKETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gece saatlerinde likiditenin düşük olduğu işlemlerde yaşanan ani düşüşü yorumlayan Spina, bu hareketin zamanlamasına dikkat çekti. Altın fiyatını 4.650 dolara kadar çeken bu sert düşüşün, Çin piyasalarının açılmasından hemen önce gerçekleştiğini belirten ünlü CEO, bu durumu piyasada güçsüz elleri dökmeye yönelik bir "temizlik" (washout) hareketi olarak nitelendirdi.

"ROTA TEKRAR 5.000 DOLAR"

Kısa süreli sarsıntının ardından altının hızla toparlandığını belirten Peter Spina, yükseliş beklentisini yineledi. “Tamamen toparlandık ve yeniden 5.000 dolara doğru yürüyoruz!” mesajını verdi.