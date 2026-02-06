Bank of America stratejistleri, ons altındaki geri çekilmenin teknik bir "nefes alma" olduğunu savundu. Yeni yayınlanan raporda, fiyatların düşmesine rağmen orta ve uzun vadeli 5.000 dolar hedefinin korunduğu belirtildi. Banka, düşüşün temel nedenini "zirve sonrası likidite arayışı" olarak açıklarken, yatırımcılara şu mesajı verdi: "Jeopolitik riskler ve borçlanma maliyetleri altının lehine kalmaya devam ediyor."

Rakamlar Güncellendi: İşte BofA'nın Yeni Projeksiyonu

Banka, düşüş sonrası destek seviyelerini yeniden belirledi. İşte raporda öne çıkan yeni rakamlar:

Kritik Destek: 4.750 Dolar (Bu seviyenin altı trend değişikliği demektir)

Yıl Sonu Beklentisi: 5.000 - 5.200 Dolar

Gram Altın Öngörüsü: 7.500 TL (Yıl sonuna kadar)

6 Şubat 2026: Piyasada Son Durum

BofA'nın raporu sonrası piyasalarda dengelenme çabası görülüyor. Güncel fiyatlar:

Analiz: Neden Hala 5.000 Dolar?

BofA raporuna göre; doların küresel bazda değer kaybetme potansiyeli ve merkez bankalarının "güvenli liman" stoklarını artırma arzusu, bugünkü düşüşün kalıcı olmasını engelleyecek en büyük faktörler.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Bank of America'nın altın hedefi kaç dolar? Bank of America, 2026 yılı projeksiyonunda ons altın için 5.000 dolar seviyesini HEDEF olarak korumaktadır.

Altın fiyatları neden düşüyor? Fiyatlardaki geri çekilme, ons altının 5.000 dolar zirvesini test etmesinin ardından gelen kâr satışları ve güçlü dolar endeksinden kaynaklanmaktadır.

Gram altında alım fırsatı mı? BofA raporuna göre orta ve uzun vadeli yükseliş trendi korunuyor ancak kısa vadeli geri çekilmelerin destek seviyelerinde dengelenmesi beklenmelidir.

Önemli Not: Burada yer alan bilgiler Bank of America (BofA) raporundan derlenmiş olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilmemelidir. Yatırım kararlarınızı kendi risk analizleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.