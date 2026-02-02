Altın piyasasında en düşük 6 milyon 424 bin lira, en yüksek 7 milyon 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,6 düşüşle 7 milyon 135 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 7 milyon 480 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 731 milyon 19 bin 126,37 lira, işlem miktarı ise 2 bin 10,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 793 milyon 172 bin 71,61 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.