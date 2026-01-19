Küresel jeopolitik risklerin tırmanmasıyla altın ve gümüş fiyatları rekor tazelerken, Borsa İstanbul’da işlem gören Darphane Altın Sertifikası’nda (ALTINS1) volatilite devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta piyasa dinamiklerinden ayrışarak üst üste 7 kez taban fiyatı gören ve yatırımcısını tedirgin eden ALTINS1, haftanın son işlem gününde başlattığı yükseliş ivmesini yeni haftaya da taşıdı.

Altın Sertifikası tabandan kalktı! ALTINS1’de 8 günlük çöküş bitti mi yoksa ölü kedi sıçraması mı?

İKİ GÜNDE YÜZDE 15’LİK YÜKSELİŞ

Yeni hafta başlangıcında hızlı bir yükseliş sergileyen Darphane Altın Sertifikası, günlük bazda yüzde 4,75 değer kazanarak 85,73 lira seviyelerine kadar tırmandı. Bu hareketle birlikte, sertifikanın son iki işlem gününde sergilediği toplam yükseliş performansı yüzde 15 sınırına yaklaştı.

GRAM ALTIN İLE ARASINDAKİ MAKAS BÜYÜYOR

Sertifikadaki bu hızlı toparlanma, fiziki gram altın fiyatı ile arasındaki fiyat farkını da (makas) yeniden gündeme getirdi. Güncel veriler ışığında, Altın Sertifikası ile gram altın arasındaki fiyat farkının yüzde 33 seviyelerine kadar çıktığı görülüyor.

GÜNCEL PİYASA VERİLERİ

Haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izleyen ALTINS1, TSI 13.40 itibarıyla bir miktar dengelenme arayışına girdi:

Güncel Fiyat: 82 TL

Anlık Değişim: Yüzde 0,18 yükseliş