Hafta başında sergilediği yükseliş grafiğini koruyamayan ons altın, yüzde 2’yi aşan bir değer kaybıyla 4.835 dolar seviyelerine kadar çekildi.

Analistler güçlenen dolar endeksi, ABD ve Çin arasındaki diplomatik temasların yumuşama sinyalleri vermesi ve ETF (Borsa Yatırım Fonları) kanadındaki çıkışların bu düşüşte başrol oynadığını belirtiyor.

Ons altındaki geri çekilme, yurt içinde gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. İşte serbest piyasadan alınan 5 Şubat 2026 güncel altın satış rakamları:

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği, saat 07:40 sularındaki güncel tablo şöyle şekillendi:

• Gram Altın: 6.834 TL

• Çeyrek Altın: 11.114 TL

• Yarım Altın: 22.231 TL

• Tam Altın: 44.395 TL

• Cumhuriyet Altını: 50.208 TL

• Ons Altın: 4.886 dolar

PİYASALAR NEDEN BASKI ALTINDA?

Uzmanlara göre ABD’den gelen beklenti üstü makro veriler Fed’in faiz politikasındaki "şahin" duruşunu desteklerken, doların küresel ölçekte değer kazanması altın fiyatları üzerinde bir "tavan" oluşturuyor.

Yatırımcılar, bugün açıklanacak olan işsizlik maaşı başvuruları gibi kritik verilerin fiyatlamayı nereye taşıyacağını merakla bekliyor.