Başkentte toplu ulaşımın can damarı olan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına beklenen adımı attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, 62 ile 64 yaş arasındaki vatandaşların kullandığı ücretsiz/serbest kartların vize yenileme süresinde değişikliğe gidildi.

Yapılan resmi duyuruya göre, söz konusu kartlar için son işlem tarihi 31 Ocak 2026’ya kadar çekildi.

İŞLEMLER HANGİ MERKEZLERDE YAPILACAK?

EGO Genel Müdürlüğü, sürenin uzatılmasıyla birlikte vatandaşların işlemleri nerelerde yapabileceğini de açıkladı.

Vize yenileme işlemleri, belirlenen Kişiselleştirme Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Kartlarını 2026 yılı için güncellemek isteyen vatandaşların başvurabileceği noktalar şunlar:

• Ulus: EGO Genel Müdürlüğü

• METRO İstasyonları: Kızılay, Akköprü, Dikimevi, Beşevler, Beytepe ve Milli Kütüphane.

"SON GÜNE BIRAKMAYIN" UYARISI

Yetkililer, vize yenileme süresinin uzatılmasının bir "rehavet" oluşturmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. 31 Ocak 2026 tarihinden sonra vizesi yenilenmemiş kartların turnikelerde "geçersiz" sayılacağı belirtildi.

EGO yetkilileri, ay sonunda oluşabilecek yığılmaların önüne geçmek ve vatandaşların sıra beklemeden işlemlerini halledebilmeleri için, vize yenileme işlemlerinin son günlere bırakılmaması gerektiğini vurguladı.