Küresel piyasalardaki enerji hareketliliği ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vergi artışları ve ÖTV düzenlemelerinin ardından, haftanın son işlem gününde benzin grubuna gelen 1,70 TL’lik zam tabelalara yansıdı.

Sürücülerin her sabah yakından takip ettiği "Benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" soruları, yeni zamla birlikte tekrar gündemin ilk sırasına yerleşti.

16 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni zamla birlikte üç büyükşehirdeki pompa fiyatları şu şekilde oluştu:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 54.90 TL

Motorin: 54.82 TL

LPG: 29.29 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 54.75 TL

Motorin: 54.67 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 55.73 TL

Motorin: 55.93 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 56.11 TL

Motorin: 56.20 TL

LPG: 29.09 TL

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Sektör temsilcileri; Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin Brent petrolü diri tutması ve dolar/TL kurunun 43 TL bandının üzerindeki seyrinin maliyetleri artırdığını belirtiyor. Ayrıca, periyodik olarak güncellenen maktu ÖTV tutarları da akaryakıt üzerindeki vergi yükünü ve dolayısıyla nihai satış fiyatını doğrudan yukarı çekiyor.