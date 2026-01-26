Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dolar kurunun 43 TL seviyesini aşması, ulaşım maliyetleri üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, hafta başında motorin fiyatlarına yansıyan artışların ardından sıra benzine geldi. Salı günü yürürlüğe girmesi beklenen 1,11 TL’lik zamla birlikte benzinin litre fiyatı birçok şehirde 55 TL barajını aşacak.

İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye’nin en büyük metropolünde fiyatlar yakanın durumuna göre farklılık gösteriyor. Haftanın ilk gününde İstanbul'da durum şöyle:

Avrupa Yakası: Benzin 54,10 TL, Motorin 57,34 TL, LPG 29,29 TL.

Anadolu Yakası: Benzin 53,92 TL, Motorin 57,16 TL, LPG 28,69 TL.

ANKARA VE İZMİR’DE SON DURUM

Başkent Ankara ve Ege’nin incisi İzmir’de de akaryakıt fiyatları yükseliş eğilimini koruyor. Lojistik maliyetlerin eklenmesiyle fiyatlar İstanbul’un bir miktar üzerinde seyrediyor:

Ankara: Benzin litre fiyatı 55,00 TL, Motorin 58,42 TL, LPG ise 29,17 TL'den satılıyor.

İzmir: Benzin litre fiyatı 55,27 TL, Motorin 58,69 TL, LPG ise 29,09 TL seviyelerinde.

Kaynak: Ekonomim