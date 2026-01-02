Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (ARMGD), büyüme hedefleri doğrultusunda devam eden fabrika yatırımlarına ilişkin önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. 2 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, şirketin yeni üretim ve depolama tesisleri için inşaat sürecinin resmen başladığı açıklandı.

HALKA ARZ GELİRİ YATIRIMA DÖNÜŞÜYOR

Açıklamada, söz konusu yatırımın şirketin halka arz sürecinde taahhüt edilen "Fon Kullanım Yeri Raporu"na uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. 27 Ağustos 2024 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, halka arzdan elde edilen fonun önemli bir kısmının "Devam Eden Fabrika Yatırımı" başlığı altında planlanan projelere aktarıldığı belirtildi.

400 MİLYON TL’LİK DEV SÖZLEŞME

Projenin hayata geçirilmesi amacıyla Armada Gıda ile Piramit Teknik Endüstriyel Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. arasında genel inşaat sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin detayları şu şekildedir:

Toplam Tutar: 400.000.000,00 TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) + KDV.

Kapsam: Eleme paketleme tesisi, mercimek tesisi ve katlı depo yapımı.

Güncelleme Maddesi: Sözleşme tutarı, ilerleyen süreçte artan veya azalan maliyetlere göre taraflarca revize edilebilecek.

ÜRETİM KAPASİTESİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Bu yeni tesis yatırımıyla Armada Gıda’nın özellikle bakliyat işleme ve paketleme kapasitesini artırması, modern depolama alanlarıyla lojistik verimliliğini maksimize etmesi hedefleniyor. Mercimek tesisi yatırımı ise şirketin stratejik ürün gruplarındaki pazar payını güçlendirmesi açısından kritik öneme sahip.

Şirket payları, açıklama sonrası yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, projenin tamamlanma takvimine ilişkin detayların ilerleyen süreçte paylaşılması bekleniyor.

ARMGD hisseleri yazım sırasında yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 73,25 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.