Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025 yılı son çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve istihdam verilerini güncelledi.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 yükseldi.

Eurostat'ın daha önce açıkladığı Avro Bölgesi öncü verilerinde çeyrek bazda yüzde 0,3 büyüme öngörülmüştü. Bu oran son verilerde revize edilerek 0,1 aşağı çekildi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda 0,3, yıllık bazda yüzde 1,3 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,4 arttı.

Öte yandan, 2025 yılının tamamında GSYH, Avro Bölgesi'nde yüzde 1,4, AB'de yüzde 1,5 artış gösterdi.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Fransa'da yüzde 0,2, Almanya ve İtalya'da yüzde 0,3, İspanya’da yüzde 0,8 yükseldi.

GSYH'de, dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya’da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 0,8, Fransa’da yüzde 1,2 ve İspanya’da yüzde 2,6 artış görüldü.

İSTİHDAM VERİLERİ

Avro Bölgesi'nde istihdam ise dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,7 arttı.

AB'de ise istihdam, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi.