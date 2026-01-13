Avrupa’nın gösterge doğal gaz kontratı olan TTF, piyasalardaki tedirginliği net bir şekilde yansıtıyor.

Bir önceki seansta yüzde 6’nın üzerinde primlenen fiyatlar, yeni günde yüzde 4,1’lik bir artışla megawatt saat başına 31,50 Euro seviyesine yükseldi.

Bu yükselişi tetikleyen iki temel faktör öne çıkıyor:

• Hava Muhalefeti: Avrupa’yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası, ısınma talebini zirveye taşıdı.

• İran Gerilimi: İran’da artan iç huzursuzluklar, enerji piyasalarında "arz güvenliği" endişesini körüklüyor.

ANALİSTLERDEN KRİTİK UYARI: TÜRKİYE ETKİLENİR Mİ?

Piyasalardaki yangının Türkiye’ye sıçrama ihtimali masada. ING analistleri, yayınladıkları notta risk haritasını çizerken Türkiye’nin İran ile olan enerji bağına dikkat çekti.

Analistlerin değerlendirmesi şu şekilde:

"Piyasada iki büyük risk faktörü var: İlki, Basra Körfezi'nden çıkan LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) sevkiyatlarında yaşanabilecek aksamalar. İkincisi ve daha kritiği ise artan huzursuzluk nedeniyle İran'dan Türkiye'ye olan gaz akışında kesintilerin yaşanma potansiyeli."

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, kış ortasında Türkiye'nin doğal gaz arzında dengesizlikler yaşanabileceği ve bunun fiyatlara baskı yapabileceği öngörülüyor.

DEPOLAR HIZLA BOŞALIYOR: "KIRMIZI ALARM" VEREN ÜLKELER

Fiyat artışlarının yanı sıra Avrupa’nın gaz stoklarındaki erime hızı da endişe verici boyutlara ulaştı. Kış ortasında depolardan yapılan çekimler hızlanınca, doluluk oranları kritik eşiklerin altına indi.

• Genel Durum: Avrupa genelinde depo doluluk oranı yüzde 53,98’e geriledi. (Beş yıllık mevsimsel ortalama yüzde 70 seviyesindeydi).

• En Zor Durumdaki Ülkeler: Özellikle Hollanda ve Almanya’daki düşüş dikkat çekiyor.

Ülkelere Göre Depo Doluluk Oranları:

Piyasalar, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarını ve İran’daki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.