ABD'nin stratejik önemdeki Grönland üzerindeki hak iddiaları, Kuzey Kutbu'ndaki tansiyonu Soğuk Savaş dönemini aratmayacak seviyeye çıkardı. Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölgenin toprak bütünlüğünü korumak isteyen Kopenhag yönetimi, müttefiklerinden destek istedi.

Bu çağrıya yanıt veren Almanya, İsveç ve Norveç, "bölgesel güvenliği desteklemek" ve "keşif" amacıyla adaya askeri personel konuşlandırmaya başladı.

AB, Grönland'a desteğini yineledi

NUUK'A ASKERİ ÇIKARMA: İLK ADIM ATILDI

Danimarka'nın talebi üzerine harekete geçen Almanya Savunma Bakanlığı, 13 kişilik askeri birliğin bugün (Perşembe) uçakla Grönland'ın başkenti Nuuk'a hareket ettiğini duyurdu.

Alman birliği, 17 Ocak 2026 tarihine kadar adada kalarak deniz alanı gözetleme kabiliyetlerini test edecek ve Danimarka'ya olası askeri katkıların çerçevesini çizecek.

İskandinav komşular da devrede. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç askerlerinin Çarşamba gününden bu yana adada olduğunu ve Danimarka'nın "Operation Arctic Endurance" tatbikatı için hazırlık yaptığını açıkladı.

Norveç ise NATO iş birliği kapsamında sembolik de olsa iki subayını adaya göndererek "Buradayız" mesajı verdi.

WASHİNGTON'DA MASADAN SONUÇ ÇIKMADI

Askeri hareketliliğin gölgesinde, diplomatik kanallarda da sular durulmuyor. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ve Grönlandlı mevkidaşı Vivian Motzfeldt, krizin çözümü için gittikleri BEYAZ Saray'da umduklarını bulamadı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşen heyet, toplantı sonrası karamsar bir tablo çizdi. Rasmussen, "Başkan Trump'ın Grönland'ı ele geçirme arzusuna sahip olduğu açık" diyerek Washington'ın geri adım atmadığını vurguladı.

TRUMP: "ALTIN KUBBE İÇİN ŞART"

Görüşme sonrası "ilişkilerimiz çok iyi" mesajı verse de Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden sert çıkışlarını sürdürdü. Grönland'ın ABD ulusal güvenliği ve planlanan "Altın Kubbe" hava savunma sistemi için vazgeçilmez olduğunu savunan Trump, Rusya ve Çin tehdidini gerekçe göstererek askeri seçeneklerin masada olduğu imasında bulundu.

AVRUPA'DAN "ŞANTAJ" TEPKİSİ

ABD'nin bu agresif tutumu, NATO müttefiki Avrupa ülkelerinde tepkiyle karşılandı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Washington'ın taleplerini açıkça "şantaj" olarak nitelendirdi ve Fransa'nın desteğini göstermek amacıyla 6 Şubat'ta Nuuk'ta konsolosluk açacağını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Bize güvenebilirsiniz" diyerek Kopenhag'a tam destek verirken, BM uzmanları Trump'ın yaklaşımını "sömürgeci mantık" olarak eleştirdi.

Taraflar arasındaki gerilim tırmanırken, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen son noktayı koydu: "Krallığın toprak bütünlüğünü ihlal eden hiçbir fikir, BIZIM için kabul edilebilir değildir."