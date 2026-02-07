Tunç, "Türkiye Yüzyılı diyoruz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı diyoruz. Artık yamalı bohçaya dönüşen bir darbe anayasasıyla değil de demokratik bir anayasayla, milletvekillerimizin ve milletimizin onayladığı bir anayasayla yolumuza devam etmek Türkiye Yüzyılı'na yakışır diyoruz" dedi.

Bakan Tunç İBAN dolandırıcılığı ile ilgili "Özellikle internette dolandırıcılığa muhatap olan gençlerimiz var, işte bugün gündemde olan IBAN kullandırma. Kullandırılmaz, yani hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Niye veriyorsunuz? Verdiğiniz zaman o para nereden geldi, bunu sorgulamalısınız. Mutlaka o para size geliyorsa hiçbir sebepsiz yere o hesap numarasını verirken, o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir. O nedenle liselerde ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsiyoruz" dedi.

'ÖZELLİKLE İNTERNETTE DOLANDIRICILIĞA MUHATAP OLAN GENÇLERİMİZ VAR'

Bakan Tunç konuşmasında, son zamanlarda gündemde olan IBAN dolandırıcılıklarına değinerek, "Özellikle internette dolandırıcılığa muhatap olan gençlerimiz var, işte bugün gündemde olan IBAN kullandırma. Kullandırılmaz, yani hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Niye veriyorsunuz? Verdiğiniz zaman o para nereden geldi, bunu sorgulamalısınız. Mutlaka o para size geliyorsa hiçbir sebepsiz yere o hesap numarasını verirken, o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir. O nedenle liselerde ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsiyoruz" diye konuştu.

'KENDİ MİLLİ KANUNLARIMIZI SON ÇEYREK ASIRDA YÜRÜRLÜĞE KOYDUK'

Bakan Tunç, "Sadece fiziki kalkınma, altyapı, üstyapı yatırımları, barajlar, köprüler, yollar, fabrikalar, bunlarla yetinmiyoruz. Biz Türkiye'nin demokratik kalkınması olmadan ekonomik kalkınmasının olamayacağına başından inandık zaten ve bu anlamda da demokratik kalkınma anlamında da her türlü engele rağmen çok büyük mesafeler aldık. 80 yıldan bu yana İsviçre'den, Fransa'dan, Almanya'dan çevirdiğimiz çeviri kanunlarımızın yerine biz kendi akademisyenlerimizle, kendi milletvekillerimizle birlikte kendi milli kanunlarımızı son çeyrek asırda yürürlüğe koyduk. Tabii bunlarda yeni değişiklik ihtiyaçları oldu geçtiğimiz süre içerisinde. Çünkü toplum sürekli gelişiyor, ihtiyaçlar değişiyor ve sürekli bir reform süreci içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.