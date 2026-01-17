Kamuda tasarruf tedbirleri ve harcamaların disipline edilmesi çalışmaları kapsamında, memurların giyecek yardımlarında yeni bir sisteme geçildi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’ın aktardığı detaylara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 genelgesiyle kurumlar arası uygulama farklılıklarına son veriliyor.

YENİ DÖNEM: "ÇİFTE YÖNTEM" NEDİR?

Bakanlığın genelgesiyle birlikte "aynî" (mal olarak) ve "nakdî" (para olarak) olmak üzere iki farklı yardım modeli uygulanacak.

• Kıyafet Olarak Verilecekler: Özellikle sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personel, teknik personel, laboratuvar çalışanları gibi üniforma/iş kıyafeti giymesi zorunlu olan kadrolara ödeme yapılmayacak. Bu personele, bakanlığın belirlediği tavan fiyatlar çerçevesinde kurumları tarafından doğrudan kıyafet verilecek.

• Nakit Ödenecekler: Aynî yardım kapsamına girmeyen diğer memurlar için ise yardım tutarı maaşlara yansıtılacak. Bu ödemeler bordroda "sosyal haklar" kalemi altında nakit olarak ödenecek.

2026 GİYECEK YARDIMI TUTARLARI NE KADAR?

Genelgeyle birlikte unvan bazında yapılacak nakdi yardım tutarları da netleşti. Rakamlar kadro ve unvana göre değişiklik gösteriyor:

• Şoför Kadrosundakiler: Yaklaşık 1.995,85 TL

• Yardımcı Hizmetler Sınıfı: Yaklaşık 1.458,47 TL

(Not: Rakamlar tahmini hesaplamalara dayanmakta olup, unvana göre farklılık gösterebilir.)

"ESKİSİ ESKİMEYENE" YENİSİ YOK!

Genelgenin en dikkat çeken maddesi ise "kullanım ömrü" şartı oldu. Kamuda israfın önüne geçmek amacıyla, verilen giyim eşyalarının (mont, yağmurluk, iş ayakkabısı, kaban vb.) belirlenen yasal kullanım süreleri dolmadan yenisi için ödeme yapılmayacak veya yeni kıyafet verilmeyecek.

Örneğin, mevzuatta bir parkanın kullanım ömrü 3 yıl olarak belirlenmişse, memur bu süre dolmadan yeni parka yardımı alamayacak.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI

Bakanlık, kıyafet alımlarında kurumların keyfi harcama yapmasının da önüne geçti. Her bir giyim eşyası için "azami birim fiyat" belirlendi.

Kamu kurumları, personeline dağıtacağı kıyafetleri alırken Bakanlığın çizdiği bu fiyat sınırını aşamayacak.