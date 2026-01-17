Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu, Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki altın sahasını portföyüne katmak için resmi süreci başlattı.

Söz konusu maden sahası, Türkiye Varlık Fonu (TVF) iştiraki olan Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ uhdesinde bulunuyor. Yapılan teknik incelemelere göre sahada:

• 700 bin ons toplam kaynak,

• 500 bin ons ise işletilebilir rezerv bulunuyor.

Şirket, bu potansiyeli ekonomiye kazandırmak amacıyla ruhsat devir sözleşmesi imzalanmasına ve gerekli mercilere başvurulmasına karar verdi.

ANLAŞMANIN MALİ DETAYLARI: 50 MİLYON DOLAR + PAY

Taraflar arasında varılan mutabakata göre satın alma işlemi sadece nakit bedelle sınırlı kalmayacak. Anlaşmanın mali şartları şöyle belirlendi:

• Ruhsat Devir Bedeli: Toplam 50 Milyon ABD Doları.

• Gelir Payı: Madende üretim başladığında elde edilecek "net izabe gelirinin" yüzde 2,5'i oranında bir tutar da ayrıca ödenecek.

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Türk Altın İşletmeleri, 50 milyon dolarlık devir bedelini peşin ödemek yerine vadelendirilmiş bir takvimle ödeyecek. KAP açıklamasında yer alan "üç eşit taksit" planı şu şekilde işleyecek:

Birinci Taksit (Avans): Sözleşme imzalandıktan sonra en geç 5 iş günü içinde 16 milyon 666 bin 666 dolar. (KDV istisna belgesi alınıncaya kadar avans niteliğinde olacak).

İkinci Taksit: 31 Mart 2027 tarihinde 16 milyon 666 bin 666 dolar.

Üçüncü Taksit: 31 Aralık 2028 tarihinde veya maden sahasında üretime başlandığı tarihte (hangisi önce gerçekleşirse) 16 milyon 666 bin 666 dolar.

Bu hamle ile Türk Altın İşletmeleri, rezerv portföyünü güçlendirirken, Balıkesir bölgesindeki madencilik faaliyetlerinin de hız kazanması bekleniyor.