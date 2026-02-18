46,00 TL fiyatla halka arz edilen ve borsadaki ilk 8 işlem gününde kesintisiz tavan serisi yakalayan NETCD, dün (9. gün) seriyi bozarak yatırımcısını şaşırtmıştı. Ancak satış baskısını hızla üzerinden atan hisse, bugünkü seans açılışıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Yüzde 9,98 oranında değer kazanan NETCD, 108,50 TL seviyesine ulaşarak yeniden tavan fiyatına kilitlendi.

PİYASADA "BOFA" ETKİSİ: 1,2 MİLYON LOTLUK DEV ALIM

Yatırımcıların yeniden alım pozisyonuna geçtiği tahtada en dikkat çekici hareket küresel finans devi Bank of America (BofA) tarafında yaşandı. TSI 11:19 itibarıyla aracı kurum dağılımında ilk sırada yer alan BofA, 105,36 TL ortalama maliyetle yaklaşık 1,2 milyon lotluk (net 1.293.716 lot) devasa bir alım gerçekleştirdi. Bu hamle, kurumsal iştahın hisse üzerinde hala güçlü olduğunu kanıtladı.

ALICI TARAFINDA KURUMSAL HAKİMİYET SÜRÜYOR

Tahtadaki toplam alımların yaklaşık %81'ini oluşturan ilk 5 aracı kurum, hissenin tavan seviyesindeki duruşunu destekliyor. BofA'nın %34,93'lük pay ile liderlik ettiği alıcı grubunda, 616.304 lot ile Colendi Menkul ve 443.251 lot ile GEDIK Yatırım üst sıralarda yer alıyor. Alıcı listesinin devamında ise A1 Capital 384.830 lot, Marbaş Menkul ise 264.083 lot ile NETCD tahtasında ağırlığını koruyor.

