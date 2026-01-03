Finans dünyasını sarsan Q Yatırım Bankası soruşturması derinleşerek devam ediyor.

Daha önce bankanın üst düzey yöneticilerinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonun ardından, mali suçları inceleyen ekipler soruşturma dosyasındaki yeni bağlantıları deşifre etti.

4 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da düğmeye basıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldığı, finansal veriler ile dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ: "YÜKSEK FAİZ VE KREDİ KILIFI"

Savcılık dosyasına giren detaylara göre, Q Yatırım Bankası yetkililerinin bankacılık kanunlarını ihlal ederek bir "tefecilik çarkı" kurdukları iddia ediliyor. Şüphelilerin yöntemleri ise şöyle sıralandı:

• Yetki Aşımı: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışına çıkıldı.

• Merkez Bankası'nı Yok Sayma: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen yasal faiz oranlarının çok üzerinde faiz uygulandı.

• Zor Durumdaki Şirketler HEDEF Alındı: Mali darboğazda olan şirketlere "kredi" adı altında borç verilerek, yasal sınırların üzerindeki faizlerle haksız kazanç sağlandı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ: PATRONLAR TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın ilk ayağında, 7 Kasım 2025 tarihinde Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali Ercan ile Yasef Mitrani ve Mehmet A. hakkında adli işlem yapılmıştı. Mahkemeye sevk edilen Ali Ercan ve Yasef Mitrani, "tefecilik" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bugün gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonun, tutuklu bulunan Ali Ercan ile irtibatlı olduğu tespit edilen "ara kademe" ve "para trafiğini yöneten" kişilere yönelik olduğu belirtiliyor.

Savcılık, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişini engellemek ve örgüt yapısını tamamen çökertmek amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurguladı.