Türkiye’de yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında son dönemde finansal sistem üzerinde baskı artarken, kamuoyunda dikkat çeken yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre bankalar, sanal kumar ve yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişileri “yüksek riskli müşteri” olarak sınıflandırarak kredi ve kredi kartı başvurularını reddetmeye hazırlanıyor.

Son haftalarda MASAK ve ilgili kurumların bankalara yönelik denetimleri sıklaştırması, yasa dışı bahis bağlantılı para transferlerinin daha yakından izlenmesi ve şüpheli işlemlerde hesaplara geçici blokaj uygulanabilmesi, bankacılık tarafında risk politikalarının sertleşmesine yol açtı. Bu süreçte bazı bankaların, yasa dışı bahis ve sanal kumar işlemleriyle ilişkilendirilen müşteriler için daha katı iç denetim mekanizmaları devreye aldığı belirtiliyor.

Kulislerde konuşulan iddialara göre, bankalar kredi ve kredi kartı değerlendirmelerinde artık sadece gelir ve kredi notunu değil, müşterilerin işlem geçmişlerinde yasa dışı bahis ve sanal kumar şüphesi bulunup bulunmadığını da daha belirleyici bir kriter olarak kullanacak. Bu durumun, özellikle son dönemde hesap hareketleri izlemeye takılan kişiler açısından krediye erişimi zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

Ancak mevcut durumda “sanal kumar oynayanlara kredi ve kredi kartı verilmesini zorunlu olarak yasaklayan” açık bir yasal düzenleme bulunmuyor. Söz konusu başlık, şu aşamada resmi bir mevzuattan ziyade bankacılık kulislerine ve artan denetim ortamına dayanan bir iddia olarak değerlendiriliyor.

Finans çevreleri, önümüzdeki dönemde MASAK, BDDK veya ilgili bakanlıklardan gelecek olası yeni düzenlemelerin, bankaların kredi ve kart politikalarında daha net ve bağlayıcı çerçeveler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.