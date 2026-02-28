Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen bir operasyonla gözaltına alındığı bildirildi. Rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Özcan ile birlikte toplam 13 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli süreçte, jandarma ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan, durumu sosyal medya hesabı üzerinden "Jandarma tarafından gözaltına alındım" sözleriyle kamuoyuna duyurdu.

Jandarma tarafından gözaltına alındım. — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 28, 2026

Özcan, sosyal medya platformunda yaptığı bir diğer paylaşımda ise gözaltı gerekçesine ilişkin, "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur" şeklinde bir açıklama yaptı.

SORUŞTURMADA 13 GÖZALTI

Belediye ile irtibatlı oldukları değerlendirilen diğer 13 şüphelinin de yakalanarak jandarma komutanlığına götürüldüğü belirtildi. Şüphelilerin ifade işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.