Orta ve Doğu Karadeniz’de kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Samsun ve Ordu çevrelerinde yağışların sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ordu’nun iç kesimlerinde kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı belirtilirken, bölgede ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı. Yüksek kesimlerde ise buzlanma ve çığ tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU’DA ÇIĞ RİSKİ

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Erzurum ve Kars’ta hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyredeceği, Van’da ise kar yağışının görüleceği bildirildi.

Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesinin sürdüğü vurgulanırken, benzer riskin Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de geçerli olduğu ifade edildi.

İÇ ANADOLU’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

İç Anadolu’nun doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kayseri çevrelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

KARADENİZ KIYILARINDA FIRTINA

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-70 km/saat hızla esmesi ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması istendi.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği belirtilirken, özellikle iç ve doğu bölgelerde don ve buzlanma riskinin sürdüğü kaydedildi.

Meteoroloji, kar yağışı görülecek bölgelerde sürücülerin dikkatli olması, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların ise çığ ve kar erimesine bağlı risklere karşı önlem alması gerektiğini hatırlattı.