ABD’de işlem gören RBOB benzin vadeli kontratları, son işlemlerde güçlü bir yükseliş kaydederek galon başına 2,63 dolar seviyesine çıktı. Böylece benzin fiyatları yaklaşık 1,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Enerji piyasalarında son günlerde yaşanan yükselişte özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve arz kesintisi endişeleri etkili oluyor. Bölgedeki gelişmeler, petrol ve rafine ürün piyasalarında tedarik risklerini artırırken yatırımcıların fiyatlamalarını da yukarı yönlü etkiliyor.

Petrol ve Akaryakıt Zincirleme Yükseliyor

Petrol fiyatlarında görülen artışın ardından rafine ürünler tarafında da yukarı yönlü hareket hız kazandı. ABD’de benzin stoklarında son haftalarda görülen düşüşler de fiyatlardaki yükselişi destekleyen önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Analistler, yaz aylarında başlayacak olan “driving season” (seyahat sezonu) öncesinde talebin artması halinde benzin fiyatlarının daha da yukarı gidebileceğini belirtiyor. Bu durum, küresel akaryakıt fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturabilir.

Kritik Direnç Seviyesi Test Ediliyor

Teknik görünümde benzin fiyatlarının uzun süredir güçlü bir direnç olarak görülen 2,60–2,65 dolar bandını test ettiği dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde piyasada yeni bir yükseliş dalgası oluşabileceği değerlendiriliyor.

Enerji piyasalarında yaşanan bu hareketlilik, petrol fiyatları üzerinden küresel enflasyon ve akaryakıt maliyetleri açısından da yakından izleniyor.