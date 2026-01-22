Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketi ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt tabelalarına zam olarak yansımaya hazırlanıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 24 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda fiyat artışına gidilecek.

BİR DEPONUN MALİYETİ 3 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

Yapılması planlanan 1 lira 43 kuruşluk zam, özellikle dizel araç sahiplerinin bütçesini zorlayacak.

Yeni tarife ile birlikte ortalama 50 litrelik deposu olan bir binek aracın dolum maliyeti 2.865 TL seviyesine yükselecek.

NEDEN ZAM GELİYOR?

Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması, dolar kuru ve vergi düzenlemeleri baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Son dönemde jeopolitik risklerin etkisiyle artan petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik, maliyet artışını kaçınılmaz hale getirdi.

Benzin grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam güncellemesi öncesi istasyonlarda uygulanan tabela fiyatları illere göre şöyle şekilleniyor:

• İstanbul (Avrupa):

o Benzin: 54.01 TL

o Motorin: 55.87 TL

o LPG: 29.29 TL

• İstanbul (Anadolu):

o Benzin: 53.83 TL

o Motorin: 55.69 TL

o LPG: 28.69 TL

• Ankara:

o Benzin: 54.91 TL

o Motorin: 56.95 TL

o LPG: 29.17 TL

• İzmir:

o Benzin: 55.20 TL

o Motorin: 57.20 TL

o LPG: 29.09 TL