Ticaret Bakanlığı, beyaz et sektöründe artan tüketici talebini fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçmek amacıyla yeniden kapsamlı denetim süreci başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

BEYAZ ET SEKTÖRÜNDE DENETİMLER YENİDEN BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, iç piyasada adil ve rekabetçi ticaret ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne yönelik gerçekleştirilen inceleme ve denetimlerde çok sayıda işletme hakkında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulandığı hatırlatıldı.

YAZ DÖNEMİ TALEBİ MERCEK ALTINA ALINDI

Bakanlık açıklamasında, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz ete yönelik tüketici talebinde yaşanan artışın bazı işletmeler tarafından fırsata çevrilmesinin önüne geçilmesi amacıyla sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından sahada incelemeler gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda elde edilen bulguların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49. toplantısında değerlendirildiği aktarıldı.

Toplantı sonucunda alınan karara göre, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte faaliyet gösteren, İstanbul'daki market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla üretimden tüketime kadar uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında olağan dışı fiyat hareketlerinin yakından takip edilmeye devam edileceği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, gerekli idari tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını belirterek denetim faaliyetlerinin süreceğini bildirdi.