Türkiye gıda sektöründe yeni yılın ilk büyük fiyat artışı haberi beyaz et üreticilerinden geldi. 2025 yılında üretim rekorları kırılmasına rağmen, ihracat kısıtlamaları ve artan maliyetler sektörü darboğaza soktu.

Sektör temsilcileri, firmaların ayakta kalabilmesi için fiyat düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

İŞTE ZAMLI TARİFE: KANAT LÜKS OLUYOR

Sektörün talep ettiği ve piyasada beklenti haline gelen yüzde 25'lik zam, market etiketlerini baştan aşağı değiştirecek.

Özellikle mangalcıların gözdesi olan "kanat", fiyatıyla kırmızı etle yarışır hale gelecek.

Mevcut piyasa fiyatları ile olası zam sonrası beklenen fiyatlar şöyle:

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI: MALİYETİN ALTINA SATIYORUZ"

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, Nefes'e yaptığı özel açıklamalarda sektörün içinde bulunduğu krizin röntgenini çekti.

Kaplan, 2025 yılında beyaz et üretiminin yüzde 12 büyüme kaydettiğini, ancak bu bolluğun berekete dönüşmediğini belirtti.

Kaplan'ın açıklamalarındaki şu detaylar dikkat çekti:

• İhracat Freni: Mayıs 2024'te getirilen ihracat kotaları nedeniyle sektör yurt dışı pazarlarında 100 bin tonluk kayıp yaşadı.

• Zararına Satış: İç piyasada oluşan arz fazlası ve baskılanan fiyatlar nedeniyle şu an ürünler, maliyetin yüzde 20-25 altında satılıyor.

• İflas Riski: Ekonomik koşullarda iyileşme olmazsa ve fiyat düzenlemesi yapılmazsa, iflaslar ve şirket satışları kaçınılmaz hale gelecek.

HORMON İDDİALARINA SERT YANIT

Tüketimde dönemsel düşüşlere neden olan "hormonlu tavuk" iddialarına da yanıt veren Kaplan, bu durumun lojistik olarak imkansız olduğunu savundu: "Günde 6 milyon hayvanın kesildiği bir sektörden bahsediyoruz. Her birine tek tek enjeksiyon yapılması gerekir, bu mümkün değil. Hayvanlar mısır, soya ve buğday gibi doğal içeriklerle besleniyor."